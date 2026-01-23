美眾院推動 AI晶片出口比照軍售監督

美國眾議院外交事務委員會通過法案，國會對於先進AI晶片銷售中國，將進行類似軍售的監督。（路透資料照）

阻擋輝達H200等先進晶片輸中 參院也另提法案踩剎車

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普批准輝達向中國出口其較為先進的H200人工智慧（AI）晶片的計畫，引發華府對中鷹派人士、包括其同黨同志掣肘。二十一日美國眾議院外交事務委員會通過一項法案，使國會距離取得審查AI晶片銷售中國的權限又接近一步。

出口管制期限 至少2年

彭博報導，美國眾議院該委員會通過兩黨支持的「人工智慧看守法案」（AI Overwatch Act），要求國會對於先進AI晶片的出口進行類似軍售的監督；該法案也直接禁止輝達更先進的Blackwell晶片銷售中國，為期至少兩年，此規範將現行的出口管制措施寫入法律。

眾院該委員會以四十二比二的票數通過該法案，接續將提交眾議院進行全院票決。參議院尚未提出相應版本，但已提出另一法案，實際上也阻止H200銷售中國。

該委員會民主黨議員米克斯說，「我非常擔心總統不會僅止步於H200晶片；國會希望釋出明確訊息，亦即我們的國家安全、外交政策以及我們科技皇冠上的珠寶都是非賣品」。

根據該法案，美國政府在批准先進AI晶片銷售前，須通知國會，同時賦予國會權力，透過聯合決議，來審查、封殺向中國、俄羅斯、伊朗與其他敵對國家出口晶片。該法案也要求讓眾議院外交事務委員會和參議院銀行委員會的委員，掌握待出口晶片的數量以及購買這些晶片的最終用戶。

該法案也創造一個方式，讓所謂「可靠的」AI公司，在向美國盟友與中立國家出口晶片時取得許可豁免。

報導說，自川普上任以來，輝達幾乎對所有試圖阻止或限制其晶片銷售中國的國會議員進行遊說；提出該法案的眾院外交委員會主席馬斯特說，「我們全都認同我們正處於一場AI軍備競賽之中，那麼為什麼我們不想知道AI軍火商要將什麼賣給我們的對手呢」？

他指出，「像輝達這樣的公司正要求向阿里巴巴、騰訊等中國軍工企業，銷售數百萬顆先進AI晶片，這些晶片是戰爭的尖端技術」，這將構成國安風險。該法案共同提案人眾議員穆勒納爾說，該案是「保護美國科技優勢的關鍵一步」。

