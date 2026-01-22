盤勢分析》台股再爆天量 投信大賣

昨日台股隨著國際股市修正，終場加權指數下跌513點，收在3萬1246點，成交量飆破8993億元，創史上單日最大量。（中央社）

受到美歐關稅戰升溫，昨日台股隨著國際股市修正，終場加權指數下跌513.62點，收在3萬1246.37點，不過成交量飆破8993億元，創史上單日最大量；昨日三大法人全數轉賣，外資擴大賣超來到440.63億元、投信更大賣175.96億元、自營商賣超157.52億元，合計高達774.11億元，台指期昨日結算，外資台指期淨空單大減8202口，累積外資期貨淨空單約2.4萬口。

群益期貨表示，隨著美股四大指數齊跌拖累，台股昨呈現開低走低格局，盤中一路震盪走跌，終場台股跌破5日均線位置，目前台股將測試三萬一關卡位置，短線台股的拉回仍可以樂觀看待。

元大投顧認為，雖然法人逢高調節動作頻頻，但無損台股元月犀利行情，主要原因除台美關稅塵埃落定，更關鍵是台積電（2330）法說會端出優異績效，利多激勵內資動能不斷湧入，同時推升類股充分輪動。

針對昨日台股重挫，元大投顧分析，目前季線正乖離約9.6%，幅度過大容易出現獲利了結賣壓，並導致盤中震盪加劇；此外，各類指標進入過熱區間，提防技術性修正風險，最後，接下來市場將面臨聯準會重組、美歐地緣政治衝突升溫、AI伺服器新舊產品交替期間等不確定性因素，恐增添台股上檔壓力，畢竟「漲多就是最大利空」，投資人應保持居高思危警覺性。（記者張慧雯）

