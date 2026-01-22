財經青紅燈》2大居住補助推陳出新

根據內政部最新發布，2025年全國租金補貼申請戶首度突破100萬戶、而最終核准戶也超過91萬戶，雙雙締造300億租金補貼專案上路以來最高紀錄。（資料照）

曾帶動一波房市熱潮的新青安專案預計今年7月31日結束，而原定4年再延長1年的300億中央擴大租金補貼專案，也預計今年底到期；前者可有感減輕首購族每月還款利息、後者則關乎租屋族房租負擔降低，兩項補助政策到期後如何推陳出新，均與民眾居住負擔息息相關。

根據內政部最新發布，2025年全國租金補貼申請戶首度突破100萬戶、而最終核准戶也超過91萬戶，雙雙締造300億租金補貼專案上路以來最高紀錄；若翻開該擴大租金補貼上路的首個完整年度，全年申請戶數超過56萬戶、核准戶數逾45萬戶，到了2025年兩項統計數據幾乎都翻倍成長，顯見租金補貼足以讓租屋族有感減輕租屋負擔。

請繼續往下閱讀...

不過，租金補貼政策也會受到有心人士利用。根據內政部國土署公告，300億租金補貼上路至今，累積100件行政處分及補正的案件數，大部分是出現溢領情形，情況較嚴重的溢領金額近20萬元。

另內政部最新發布2025年下半年租金統計，以租金補貼有效合約為統計基期，而全國不分類租屋型態的中位數月租金約8500元，這可說是全國租屋族的房租的平均「低消」，若以今年基本薪資每月2.95萬元計算，房租低消直接吃掉近3成收入，居住負擔不算輕。

若是小家庭，全國整層住宅房租中位數約1.5萬元，若雙薪家庭的2人均領基本工資，大概月收入近6萬元，而整戶房租低消就吃掉1/4的收入，且還沒有計算扶養小孩的成本以及各類生活開銷；因此若明年仍要延續300億中央擴大租金補貼，政府在2.0版本需多為減輕婚育家庭的居住成本，推出更大的支撐力道。（徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法