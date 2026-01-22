徐秀蘭︰半導體今年需求 比去年更強

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭昨指出，環球晶今年營運將重回成長軌道，走向季季高。（資料照）

環球晶在美預備續擴產 正規劃設計二廠

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭昨指出，預估今年半導體產業將延續去年的高成長，且是健康的一年，主因來自AI相關應用推動，加上庫存回到健康水位，但需求並非全面回升，率先集中在先進製程與先進封裝，成熟製程復甦較慢；環球晶今年營運將重回成長軌道，走向季季高，營收將比去年成長，成長幅度則要看價量決定，針對記憶體相關產品也將調漲價格，整體獲利可望優於去年。

Q2起營收往上 全年季季走高

針對今年景氣與市況，徐秀蘭分析，今年半導體需求將比2025年更強，AI及其應用是主要驅動力，且客戶端矽晶圓庫存顯著回到健康水位，她預估需求先從先進製程與先進封裝領域快速拉動，成熟製程與8/6吋生產線的復甦會居後，呈現「局部先好」的結構性復甦；矽晶圓業者也會受益，環球晶今年第1季營收可能跟上季持平或小幅下降，但第2季起將開始往上，全年呈現季季高走勢。

她強調，AI需求非泡沫，使用習慣與算力依賴使多數應用呈現「不可逆」，這也將推升先進製程與記憶體的需求，不過，目前晶圓產能仍高於市場需求；價格方面，環球晶對記憶體相關先進製程產品可望調漲價格，DDR4價格先前遭下修，隨著市況好轉，後續將有機會調漲至合理價格；目前12吋矽晶圓需求強勁且近產能利用率滿載，8吋產能利用率約80%，6吋面臨較大的挑戰性。

徐秀蘭認為，全球在地供應鏈韌性成為政策與客戶共識，美國、歐洲、亞洲多國政府與一線客戶紛強化在地生產，美國補助雙軌並進，包括晶片法案與先進製造業投資稅收抵免（AMIC），前者環球晶已獲得2億美元補助，AMIC則按年進行申報中。

對於台美關稅談判達成初步協議，她抱持正面肯定看法，認為讓台灣整體出口產業「鬆了一口氣」。徐秀蘭也透露，環球晶在美國德州已興建一廠，正在規劃設計二廠，將看市場與客戶實際需求，再決定加碼擴產時間點。

