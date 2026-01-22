單挑台達電 康舒AI比重挑戰3成

康舒董事長許介立化身金寶樂團主唱，並高唱香港搖滾樂隊Beyond知名歌曲《海闊天空》。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕康舒（6282）、金寶（2312）與泰金寶-DR（9105）昨日舉辦集團旺年會，正式宣布合作策略，董事長許介立指出，AI伺服器電源市場之大，非一兩家企業能夠獨占。康舒今年隨著高壓直流產品放量，預計AI相關產品的營收貢獻比重將由去年的20%提升至30%，並以台達電（2308）作為標竿對手，目標2028年營收衝上20億美元（約新台幣632億元）。

發表1MW高壓直流電源系統

許介立看好AI資料中心電源解決方案是集團下一波的成長主軸，正式發布新世代AI伺服器1MW高壓直流電源系統產品，隨著產業供電架構升級，公司鎖定散熱與電力使用效率改善需求，積極加速研發並與客戶合作，積極切入雲端服務供應商（CSP）供應鏈。

康舒今年主力產品包括整合式機櫃電源與機櫃式電源模組，其中33kW產品預計今年量產出貨，72kW產品則進入客戶認證階段，並已備妥對應下一代高功率資料中心電源方案。除了康舒本體電源產品外，旗下立卬受惠於美國電信市場復甦，以及成功納入CSP的板端直流轉換解決方案供應商名單，預期資料中心相關業務可望達2至3倍成長。

在集團整合策略上，康舒強調與金寶、泰金寶的協作效益，其中，金寶以設計與製造整合模式協助康舒開發產品，並透過量產600kW超級充電樁、持續朝1800kW開發的經驗累積量產實力，對於未來資料中心電源產品生產深具信心。金寶也在泰國、美國、墨西哥、巴西等地布局製造基地，可提供在地化供應與跨區彈性調度，支援客戶長期需求。

同時，許介立強調，集團也看好燃料電池業務因AI資料中心對穩定電力需求提升而受惠，除了已將淡水新大樓與舊廠房改造成生產據點，也正評估擴增產能，動用集團在墨西哥、美國地區的工廠支援訂單交付工作，以掌握未來2至3年成長動能。

