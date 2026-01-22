4成先進產能移美？ 中經院長估不到15％

中經院院長連賢明表示，川普任內台積電的先進製程應該不到十五％產能在美國生產。（彭博資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國商務部長盧特尼克宣稱將在川普總統任內把台灣四十％的半導體先進製程產能移轉至美國。對此，中經院院長連賢明表示，實際上半導體供應鏈很複雜，要建立供應鏈都是以十年為單位來計算，川普任內不可能完成，再怎麼努力，川普任內台積電的先進製程應該不到十五％產能在美國生產。

連賢明指出，美國在拜登總統任內的晶片法案中，的確設定要將半導體先進製程的本地生產比率拉至三成的國安目標；盧特尼克屢次希望把目標上拉至四、五成，但此規劃不只台積電，還包括三星、美光和英特爾。

他表示，台積電在美國的建廠進度上，第二廠剛蓋完要開始裝機，預計二〇二七年下半年投產，第三廠今年開始蓋，應不容易在川普任內完成投產，今年計畫開始申請第四廠和先進封裝製程的建照。

連賢明指出，按此進度，川普任內最有可能就是完成三個廠，預計產能是第一廠四奈米每月兩萬片（已完成），第二廠三奈米每月三萬片（二〇二七年完成），第三廠二奈米每月三萬片（估最快二〇二八年）。而台積電三奈米的總產能今年度預計達到每月二十萬片，二奈米總產能預計今年達到每月十四萬片，且已經準備蓋一．六奈米廠；「數字很清楚，再怎麼努力，川普任內台積電的先進製程應該不到十五％產能在美國生產」。

他表示，台美貿易協議除免除半導體關稅外，赴美投資設廠的設備器材也可免稅，對降低台灣半導體產業的不確定性和在美生產會有不少幫忙，「看看韓國這麼緊張，就知道這個貿易協議對台灣半導體業助益不小」。

