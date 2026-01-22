自由電子報
台銀黃金存摺旺 抱1年賺近7成

2026/01/22 05:30

台銀黃金存摺投資人若是從去年初買進抱到現在，報酬率約七成。（資料照）台銀黃金存摺投資人若是從去年初買進抱到現在，報酬率約七成。（資料照）

昨下午牌價達4974元

〔記者陳梅英／台北報導〕地緣政治危機加劇，市場避險情緒高漲下，國際金價每盎司升破四八〇〇美元，再創歷史新高，也帶動國內金價同步狂飆，昨日一早台銀黃金存摺每公克飛越新台幣四九〇〇元，到下午牌價已來到四九七四元、逼近五〇〇〇元大關；投資人若是從去年初買進抱到現在，報酬率約七成。

由於中東局勢仍充滿不確定性，加上美國總統川普揚言，若未能促成美國購買格陵蘭，將對丹麥等八個歐洲國家加徵關稅，歐盟隨即表態反制，歐洲議會宣布凍結去年七月美歐達成之貿易協議批准程序，美歐兩大陣營對峙，貿易戰陰影籠罩下，市場避險情緒急遽升溫，推動國際金價再度強攻，昨正式突破四八〇〇美元整數關卡，目前市場靜待稍晚川普在世界經濟論壇談話。

因國際金價再創新高，而新台幣兌美元匯率持續走低，台銀以新台幣計價的黃金存摺每公克賣出價漲幅相當驚人。根據估算，去年此時每公克賣出價為新台幣二九一一元，到昨日下午台銀牌價四九七四元，漲幅約七成，也就是民眾若在去年買進一百公克，成本約二十九萬元，放到今年，增值逾二十萬元。

回顧二〇二五年，在降息循環啟動、美元走弱及地緣政治風險升溫帶動下，黃金全年大漲逾六成，屢創歷史新高；進入二〇二六年，金價漲勢未歇，續強勢走高。

