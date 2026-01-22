金價漲破4800美元 續攻5字頭

金價昨漲破每英兩4800美元，創新高紀錄。（法新社資料照）

避險需求升溫 分析師認為今年仍維持強勁上漲動能

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普就格陵蘭爭議，對歐洲盟邦祭出關稅威脅，以及全球貿易戰恐再起的疑慮升溫之際，投資人湧入避險資產，金價昨漲破每英兩四八〇〇美元，創新高紀錄。倫敦金銀市場協會（LBMA）公布分析師調查顯示，今年金價可能突破五千美元大關。

鉑金一度衝高 白銀回跌

現貨黃金昨盤中漲至每英兩四八八八．四二美元紀錄新高，鉑金也一度以二五一一．一美元創紀錄高點，白銀則從二十日的史上高點降至九十五美元。

CNBC報導，金價的飆漲再次引發投資人議論，在經歷去年的輝煌行情後，金價還能上漲多高？分析師認為，地緣政治緊張、實際利率下降，以及投資人與各國央行為降低美元曝險，致力多元化布局，都強化黃金作為終極避險資產的地位，二〇二六年金價仍維持強勁上漲動能。

有分析師喊價7150美元

LBMA進行的調查顯示，分析師預期金價今年將突破五〇〇〇美元關卡，其中，中國工銀標準銀行（ICBC Standard Bank）大宗商品策略師杜娟甚至認為金價將漲高至七一五〇美元。

LBMA報告說，「在經歷創紀錄的二〇二五年後，黃金仍是市場關注焦點」。高盛也重申看多黃金的立場，高盛全球大宗商品研究主管斯特魯文說，「黃金仍是我們最看好的標的，今年底金價將漲至四九〇〇美元」。

對許多分析師而言，地緣政治仍是決定性因素。MKS PAMP首席金屬策略師席爾指出，目前的週期不像是投機性高點，她預期金價今年將達到五四〇〇美元。

她說，「去年可以說是貴金屬百年一遇的時機，白銀基本上翻一倍，黃金上漲六十％，這樣的漲勢我們不會再見；但五四〇〇美元也年漲了三十％，這是長期趨勢的交易，而非大宗商品價格的短期過熱」。

她補充，地緣政治緊張局勢並未消退，近期一連串事件只會加劇投資人湧入黃金市場，「你進入了一個世界，在這個十年，對關鍵金屬、關鍵大宗商品的需求將十分強勁」。

