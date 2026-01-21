新制勞退預告修正 領月退者 增30天猶豫期

勞動部昨預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，領月退者在首次入帳後可有卅天猶豫期改一次請領。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部昨預告修正「勞工退休金條例施行細則部分條文」，除領月退者在首次入帳後可有卅天猶豫期改一次請領，也明定雇主不可拒絕勞工自提退休金；預告期卅天，預計三月底前正式實施。

適用勞退新制事業單位六十萬餘家、七八三萬餘人，自願提繳約十七％；修法後雇主若拒絕為勞工申報自願提繳，勞工可向勞保局申請開單要求雇主繳納，逾期繳納，每日就應繳金額收取三％滯納金、累計最高一倍。

另放寬首次撥付入帳日起卅天「猶豫期」，可變更為一次領；也有勞工年幼時父母離異，成年後才得知可繼承親屬退休金，卻因超過十年請求時效而無從請領，也將可請求期間改為「自成年之日起算」。

為避免退休金專戶身故後被列為可強制執行標的，修法後僅勞工遺屬及指定請領人可動用；若雇主欠繳退休金，變更負責人後，欠繳期間新、舊老闆都應連帶負清償責任。

