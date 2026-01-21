財經青紅燈》別跟中共唱和！

台美達成貿易協議，對等關稅降至15%且不疊加MFN，與日、韓相同待遇，並爭取到全球首個半導體232條款最優惠待遇，傳產及科技業均受惠，產學界也紛紛給予肯定。唯獨部分在野人士酸言酸語，對照中共氣急敗壞語出恐嚇，頗有一搭一唱的味道。（資料照，行政院提供）

台美達成貿易協議，對等關稅降至15%且不疊加MFN，與日、韓相同待遇，並爭取到全球首個半導體232條款最優惠待遇，傳產及科技業均受惠，產學界也紛紛給予肯定，唯獨部分在野人士酸言酸語，對照中共氣急敗壞語出恐嚇，頗有一搭一唱的味道。然而，台美關稅拍板後，台股大漲、中共跳腳、南韓緊張，在在證明台美關稅談得好，此談判成果得之不易，在野黨若執意阻擋，勢必面對企業及股民的怒火。

回顧2025年4月2日，川普突然端出「對等關稅」，各國稅率從10%至50%不等，台灣原先被點名課徵32%關稅，經台美磋商後調降為暫時性稅率20%，但因日、韓先後與美國達成協議，對等關稅降至15%且不疊加MFN，因此台灣談判團隊招致不少質疑與批評。在此壓力下，歷經400場會議，台灣談判團隊不負眾望，爭取到比日、韓更優惠協議，除了對等關稅降至15%且不疊加，還有全球首個232條款最優惠待遇。

另外，日、韓對美投資須達5500億及3500億美元，投資方式及項目由美國指定，且前期利潤對半分、收回本金後90%歸美；台灣則是2500億美元直接投資由企業自主決定，含台積電先前承諾投資的1000億美元，且沒有期限；相較之下，台灣為降低輸美關稅付出的代價明顯小於日、韓。

至於2500億美元信用保證，並非政府直接出資，而是政府協助企業做擔保，但在野黨刻意將兩者加總，還拿來與台日韓GDP規模比較，違背事實的批評只是製造政治口水罷了。事實上，不論從哪個角度來看，台美關稅協議確實值得肯定，產業界均樂觀看待，若在野黨仍要阻擋協議，就莫怪外界質疑其與中共唱和了！（鄭琪芳）

