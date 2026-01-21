盤勢分析》多頭排列不變 不預設高點

期貨分析師指出，台股昨開低走高，技術面台股均線多頭排列不變，目前在台股下檔買盤依舊積極下，短線台股的拉回仍可以持續樂觀看待。（示意圖，中央社資料照）

歐洲股市因美國總統川普祭出關稅戰走弱，加上南亞科（2408）法說會展望不如預期，又有美國威脅記憶體產地非美國將課徵100%關稅，記憶體族群出現恐慌性殺盤，台股昨早盤一度下跌近300點，所幸台積電（2330）挺身而出，股價翻紅，穩住多頭信心，矽光子、測試卡族群重新發動，重電、航運相關概念股走揚，PCB載板南電（8046）、欣興（3037）、玻纖布、工具機族群續強，加權指數急拉走高，終場上漲120.7點，收在最高點3萬1759.99點，再創收盤歷史新高，成交量約7954億元。

國票證券分析，台美關稅降至15%，加上台積電法說會展望超正向，帶動台股近日漲勢強勁，呈現價漲量增型態，顯示多方氣氛濃厚，短線暫不預設高點。短線仍以電子股為核心，若不敢追高，仍可找尋AI相關近日回檔之ODM、散熱、矽光子、大電流族群逢低布局。

請繼續往下閱讀...

另外，美光用買廠方式擴產，此信號宣示記憶體缺口相當龐大，產能吃緊下，報價有望延續在高檔，在當前的盤勢中有機會吸引資金進駐，可留意記憶體族群布局時機。

群益期貨指出，台股昨開低走高，技術面台股均線多頭排列不變，目前在台股下檔買盤依舊積極下，短線台股的拉回仍可以持續樂觀看待。

不過三大法人昨同步賣超、合計154.9億元，其中外資賣超39.8億元、投信賣超85.8億元、自營商賣超29.3億元；外資台指期淨空單昨減少1051口，累積外資台指期淨空單約3.26萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法