研調：今年AI伺服器出貨年增28%

AI伺服器持續成為產業焦點，研調機構集邦觀察，2026年出貨量可望年增將近28%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構集邦最新報告指出，北美雲端服務供應商持續加強人工智慧（AI）基礎設施投資力道，預估將帶動今年全球AI伺服器出貨量年增逾28%。在AI推論服務帶來龐大運算負荷下，通用型伺服器也將同步進入替換與擴張週期，推升今年整體伺服器出貨量年增12.8%。

北美五大CSP資本支出估年增4成

集邦分析，自2025年下半年起，隨人工智慧代理（AI agents）、LLaMA模型應用擴大，以及Copilot等服務持續升級，雲端服務供應商逐步轉向推論服務，以建立變現與獲利模式。從資本支出觀察，谷歌、亞馬遜、Meta、微軟、甲骨文等北美五大雲端服務供應商，今年的資本支出總額年增高達40%。

集邦觀察，相關支出除了用於布建大規模基礎建設外，也有部分反映汰換2019年至2021年雲端投資熱潮期間購置的通用型伺服器。預期谷歌與微軟將最積極提升通用型伺服器採購量，以因應Copilot、Gemini等應用的推論流量需求成長，並支撐雲端服務持續擴張。

展望今年AI伺服器市場，集邦認為出貨動能主要來自北美雲端服務供應商、各地政府主權雲專案，以及大型雲端服務供應商加快研發自有特殊積體電路晶片（ASIC）、邊緣人工智慧推理方案等推波助瀾。若以AI晶片結構分析，預估圖形處理器（GPU）仍占69.7%為最大宗；其中，搭載輝達（NVIDIA）GB300的機種將成為出貨主流，VR200則於下半年後逐步放量。

今年GPU出貨占比69.7%

ASIC增至27.8%

不過，在谷歌、Meta積極擴張ASIC方案的情況下，集邦預料今年ASIC AI伺服器出貨占比將提升至27.8%，為2023年以來最高，且出貨增速也將超越GPU AI伺服器。

