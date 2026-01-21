英業達：今年AI雙位數成長 ASIC貢獻占比逾5成

英業達週二舉辦集團旺年會，管理層看好今年AI伺服器業務暢旺。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）看好今年AI伺服器需求，去年相關業務成長約4成，今年仍可望維持雙位數成長，且出貨量增幅不小，值得一提的是，出貨結構也將出現明顯變化，ASIC（客製化晶片）伺服器貢獻的占比預計會超過5成，成為推升今年AI業務成長的主要動能之一。

英業達總經理蔡枝安昨表示，ASIC伺服器需求主要由北美雲端服務供應商客戶帶動，並預期今年導入新客戶的機率很高。在產品策略方面，英業達聚焦的主機板業務有助於維持較佳毛利率，並避免整機業務低毛利稀釋整體獲利表現。

因應擴產 今年資本支出將翻倍

為因應客戶需求與長線擴產規劃，財務長游進寶說，2025年資本支出約5億美元，今年倍增至10億美元（約新台幣315億元），用於擴充產能，包括購買近30條表面黏著技術（SMT）生產線，以及在墨西哥與泰國購置新廠房與土地。

海外擴廠方面，英業達美國德州休士頓廠預計第一季開始生產L10、L11等級伺服器產品；墨西哥新購土地與廠房主要用於車用產品，預計今年8月開始營運並擴充SMT產能；泰國新建伺服器工廠則規劃於2027年完工，另已購置3塊土地，將用於伺服器與筆記型電腦等產能布局。

英業達也同步推進多元新興事業，其中車用業務已從過去與一級供應商合作，轉向與代工廠接洽，產品涵蓋電子控制單元等，2025年營收較前年成長一倍，2026年預計再成長3倍，看好2027至2028年可見更顯著成果。

在機器人領域，英業達董事長葉力誠透露相關研發工作持續進行，將以輪式移動平台搭配雙臂操作為主，並與政府單位合作、洽談代工事宜，擴大未來成長動能。

