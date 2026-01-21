穎崴登股后 探針卡及測試三雄看旺今年

穎崴去年營收達78.57億元，年增長35.51%，股價昨收3740元，一舉上漲280元、漲幅逾8%，並擠下緯穎登台股股后寶座。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體測試介面廠穎崴（6515）、精測（6510）、旺矽（6223）受惠AI對測試需求大增，去年皆繳出營收年增逾3成並創歷史新高的佳績。展望今年，隨著AI應用快速擴大，3家廠商持續看好今年營運有望更上一層樓。

營收年增逾3成

穎崴、精測、旺矽齊創新天價

穎崴去年營收達78.57億元，年增長35.51%，主要來自AI、HPC（高效能運算）、ASIC（客製化晶片）等客戶需求強勁，推升穎崴在高階產品線產能滿載，帶動營收成長幅度拉大；精測去年全年營收48.06億元、年增達33.33%；旺矽去年全年營收約133.77億元，年增31.51%，受惠於AI ASIC、HBM（高頻寬記憶體）及先進製程需求，公司持續看好今年營運。

精測表示，隨著AI應用快速興起，預期將驅動產業轉型與成長，隨著市場需求持續擴大，公司布局相關應用效益將進一步顯現，預估營收將持續成長、續創新高可期。

為滿足客戶產能需求，精測重啟桃園平鎮三廠建廠計畫，日前發行20億元可轉債（CB）募資25.68億元，規畫導入智慧製造、產線自動化等先進設備，以提升探針卡與IC測試載板技術為主，計畫於今年第一季動工、2028年初完工，最快於當年下半年啟用。

穎崴表示，在先進製程推進、高速運算AI晶片越來越複雜，使得晶圓測試、最終測試、系統測試等測試時間越來越長，帶動高階測試座及垂直探針卡爆發性需求；同時因應高階封裝需求，穎崴將持續擴充微機電系統（MEMS）相關產能。

穎崴昨收3740元，一舉上漲280元、漲幅逾8%，並擠下緯穎（6669）登台股股后寶座；精測攻漲停達2715元，上漲245元；旺矽收2450元，漲145元、漲幅5.8%，三檔個股皆創掛牌來新高價。

