去年外銷訂單年增26％ 首破7千億美元

經濟部統計處昨公布去年全年外銷訂單金額7437.3億美元，年增26％，也是首度站上7000億美元大關。（路透資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕關稅陰霾籠罩二〇二五年，但AI（人工智慧）、高效能運算及雲端資料服務等商機需求如同「明燈」點亮整體經濟表現。經濟部統計處昨公布去年全年外銷訂單金額七四三七．三億美元，年增二十六％，也是首度站上七〇〇〇億美元大關。

去年12月、Q4接單 雙創高

統計處公布二〇二五年十二月外銷訂單金額七六二億美元，創歷史單月新高，年增四十三．八％；去年第四季接單金額二一八六．三億美元，創歷史單季新高，年增三十五．九％。統計處長黃偉傑指出，去年全球經濟展現韌性，AI應用技術挹注供應鏈訂單動能，加上半導體先進製程擴充產能帶動半導體設備需求擴增，今年也出現「淡季不淡」的現象。

請繼續往下閱讀...

按貨品別觀察，兩大接單主力，資訊通信產品去年十二月接單二八六．八億美元，創歷年單月新高，年增八十八．一％，電子產品接單二七八．七億美元，寫歷年同月新高、歷史單月第三高，年增三十九．九％；光學器材因檢測及量測設備接單續增，年增十三．一％。

傳統貨品部分，受海外同業產能過剩以及市場需求不佳影響，塑橡膠製品年減八．二％、基本金屬年減二．五％、化學品年減〇．四％；機械產品因半導體設備訂單增加，年增十七．二％。

去年十二月外銷訂單海外生產比四十六．五％，較上年同月下降一．八個百分點，主因資訊通信產品廠商提高國內生產比重所致；全年海外生產比四十七．一％，寫十七年以來最低。

五大市場表現中，居冠的美國市場全年接單二六八三．四億美元，占比三十六．一％，不僅接單金額創新高，也是二年來再次回到二〇〇〇億美元大關。東協以一三九五．四億美元首度擠下中國，成為我第二大市場；中國及香港、歐洲、日本則分居三至五名。

展望未來，統計處看好AI商機持續，預估今年一月接單金額落在七〇〇億至七二〇億美元，年增四十五．七％至四十九．九％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法