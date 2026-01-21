撥雲見日！工具機估美市場年增6～8%

對等關稅降到15％，今年美國市場可成長6到8％。（中央社資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕隨著台美關稅底定、對等關稅大幅降至十五％，工具機公會理事長陳紳騰昨指出，工具機與零組件估有八到十二％議價空間，今年美國市場可成長六到八％，工具機全年整體出口將「撥雲見日」，可增加五到十％。

工具機公會調查指出，逾六成廠商對今年營運展望看增一成。陳紳騰說，關稅當然幫助很大，尤其不疊加後，與日、韓是同個起跑點，估工具機的整機廠輸美議價空間可增加八到十％、零組件廠更有十二％，也期待台灣工具機廠能與出口或投資美國的產業合作，對接AI（人工智慧）半導體供應鏈。

請繼續往下閱讀...

工具機公會副理事長林松益強調，「匯率」仍是關鍵，近五年來日圓貶值近四成、韓元也有三成，新台幣僅一成，這樣「競爭起跑點還是輸給別人」；他期待，新台幣匯率競爭力若能提升，「超韓趕日」是指日可待。他喊話政府，非美市場也要兼顧，匯率就靠穩貶兩字，即「穩定、貶值」。

業界也看好AI半導體、能源與航太等展望強勁，對轉型為「少量多樣」的台廠而言，是到處都有機會。百德機械總經理謝天昕說，今年百德在航太領域維持穩定成長，隨著AI應用擴散，對綠能用電需求增加，今年能源相關需求有望明顯成長；東台發言人嚴璐說，AI散熱、PCB等應用也成為工具機新的出海口，因各行各業都有動能，透過市場與應用分散，將可降低單一市場的風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法