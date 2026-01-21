龔明鑫：自行車、水五金競爭優勢擴大

經濟部長龔明鑫昨強調，對等關稅降到15％後，自行車、水五金產業都擴大競爭優勢。（記者塗建榮攝）

與日、韓、歐盟齊平 優於越、中

〔記者陳鈺馥／台北報導〕經濟部長龔明鑫昨強調，對等關稅降到十五％後，我方與日本、韓國、歐盟已經齊平；相對於越南、中國等傳統性產業競爭國，台灣表現會更好，自行車、水五金產業都擴大競爭優勢。

他指出，總體性產業的影響已委託兩個研究智庫分析，關稅從三十二％降到二十％時，衝擊減少一半以上，現在關稅降到十五％，整體影響從負面變成正面。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫舉例，工具機是指標性產業，面對主要競爭對手德國、日本、韓國，台灣原本關稅四％、加二十％暫時性關稅，總共是二十四％，和其他國家差了九個百分點，對供給產生非常大的困難；現在降低到十五％，與這些國家平等，甚至比去年十月還更好。

汽車零組件則屬於二三二條款加徵的部分，龔明鑫說，過去是加徵二十五％，這次爭取到最惠國待遇，與其他國家一樣降成十五％，對產業在美國市場幫助非常大。

龔明鑫另舉例，自行車產業分成傳統性自行車、電動自行車，主要競爭對手國是中國和越南；台灣原本的關稅和越南一樣都是二十五．六％，現在台灣降低到十五％，擴大了競爭優勢。

水五金產業主要競爭對手也是越南、中國，現在關稅從二十二．六％降為十五％，擴大競爭優勢；手工具競爭對手同是越南、中國，台灣及越南原本稅率都是二十三．三％，現在台灣已降成十五％；醫療器材也從二十二．五％降到十五％。

紡織業方面，龔明鑫強調，若屬於服裝類，因台灣已全球布局所以影響不大，但對美出口的紡織，主要是以緞帶、窗簾、不織布、防疫用紡織品為主，數量非常大；以過去而言，疊加稅率後是二十八．七％，面對韓國等競爭壓力大，現在關稅調降後，已可與韓國平等競爭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法