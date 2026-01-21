美車將降稅 我爭取逾千項貨物免稅

台美關稅協商底定，包括對美汽車市場開放、降稅都會在這次協商裡面。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨召開「台美關稅談判說明會」，副院長鄭麗君表示，數週後將簽署台美對等貿易協定（ART），我方向美國爭取一千多項貨物免關稅，因很多條文涉及貿易便捷化、非關稅障礙、經濟安全、勞動保障、環境保護，以及商業投資、商業機會等，在簽署協定後，再向國人完整說明；行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮說，汽車市場的開放、降稅，都會在這次協商內。

鄭麗君強調，相關協議簽署完成後，完整文本將送交國會，同時提供影響評估報告；涉及外交、國防、經濟事項，在「條約締結法」都有相關程序，政府一定依法進行。

請繼續往下閱讀...

避免雙重課稅協定 美表態推進

關於台美避免雙重課稅協定（ADTA）尚未完成。鄭麗君說明，歷次談判都向美方表達希望盡快洽簽，總結會議時也再次提出期待，十九日收到美方最新消息，希望啟動就ADTA後續有利於加速程序的會談。

市場開放是否包含調降美車進口關稅？楊珍妮回應，美方要求全面市場開放，與鄰近國家市場開放對齊並參考FTA（自由貿易協定），包括汽車市場開放、降稅都會在這次協商裡面，未來文本須送立法院審議。

經濟安全方面，她解釋，這次不像傳統是圍繞關稅、非關稅談判，而是擴大至經濟安全、商業機會；經濟安全就是國家安全，鞏固經濟安全才能厚植高科技產業發展，因此在高科技出口管制、外人投資、對外投資審查等，都希望盡量與美方對齊與合作，台灣承諾加強防堵違規轉運，避免出口被課徵四十％額外且疊加的懲罰稅率。

楊珍妮還說，台灣基於糧食、能源安全，同意增進對美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等，雙方也透過剛簽署的投資MOU，達到「根留台灣、布局全球」，歡迎美方投資五大信賴產業，打造便捷化的跨境投資環境。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法