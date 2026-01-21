信保非投資 卓揆︰別再誤傳5千億美元

行政院台美關稅說明5大重點

企業自主投資與國家信保不能加總

行政院長卓榮泰（右）、行政院副院長鄭麗君（中）、行政院政委楊珍妮（左）昨日出席「臺美關稅談判說明記者會」，正式說明關稅談判成果。（記者塗建榮攝）

盼國會依「正確資訊」與政院對等討論

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院昨舉行記者會說明台美關稅談判結果。院長卓榮泰強調，企業自主投資二五〇〇億美元，以及國家提供的二五〇〇億美元信保是分開的，希望媒體不要再寫成五〇〇〇億美元；他期待國會能依據「正確資訊」與行政院對等討論，行政、立法兩院真誠合作，國家才能向前進。

台美關稅談判歷時九個月，行政院副院長鄭麗君率領談判團隊日前與美方達成共識，完成MOU簽署。我方取得兩個最優惠待遇，一是對等關稅十五％且不疊加；二是美國未來課徵二三二條款關稅時，美方承諾給台灣「最優惠待遇」，配額內零關稅、配額外十五％。

卓揆說，整個談判過程，副總統蕭美琴提出「黃金計畫」，我們將報告製作得閃亮亮，擺在最明顯位置，讓美國總統川普很容易看到內容。在一次討論中，鄭麗君提出了「台灣模式」，希望一部分是產業自主投資，另透過政府運用信保，由金融機構協助國內企業對美投資。

卓榮泰嚴正指出，二五〇〇億美元投資和二五〇〇億美元信保是分開的，任何媒體及國內的政治評論員，不要再把它直接寫成五〇〇〇億美元，這是絕對的錯誤，也會讓台美後續談判發生不必要的困擾。

他說，條約締結須國會同意，這次談判是以國家利益、產業利益及國人健康為出發點，在國家利益上，會就這次已進行的部分充分說明，期待國會能在「正確資訊」下與行政院對等討論。

信保不是政府出資模式

將邀請公民營銀行參與

鄭麗君說明，政府信保部分，在MOU是載明「up to」，意即上限為二五〇〇億美元；初步規劃，信保機制所需專款規模為六十二．五億至一〇〇億美元，採五期規劃。將由國發基金籌措，也會邀請公民營銀行參與，「台灣的信保模式，不是政府出資模式」。

她說，不會動用到經濟部中小企業信保基金；國發會目前已設有國家融資保證機制，在離岸風電、重大公共建設有相關執行經驗，未來會在這機制下，建立「專案國家融資保證機制」。

