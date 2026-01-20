財經青紅燈》快賣台積電股票！

如果不滿政府談判結果，手上有台股的人請快出場，有台積電股票也快賣掉，再1年後就會知道誰對誰錯了！（美聯社檔案照）

■陳永吉

台美關稅上週終於底定，許多產業放下心中大石，終於有明確方向可以來應對布局，這個結果到底好不好，不用政府有喙講甲無瀾（台語，指嘴巴說得口水都乾了）、或在野黨說三道四，三件事就說明這次的談判對台灣是有利的。

第一件事就是台灣主要競爭對手韓國，看到台灣談出這個結果，幾乎都快跳起來，因為台灣這次獲得的最惠國待遇讓南韓企業備感壓力，甚至青瓦台也發出聲明，表示已啟動緊急協商機制，強調晶片關稅不會低於他國待遇，試圖穩定國內不安情緒。

請繼續往下閱讀...

第二就是股市表現。上週五盤前公告此次關稅談判結果，雖然因前一天台積電（2330）法說會也有利多公布，但上週五台股漲598點，昨天又漲230點，假如談的結果很差，股市絕對第一時間給你臉色看，而顯然市場對這結果是正面看待。

第三則是國內外法人一片看好。只要關係到錢，不管外資、內資，大家都會精打細算，每一家法人都會仔細研判這次台灣關稅結果到底好不好，從外資調高台積電目標價以及看好台灣這次談判結果、上週五也直接出手買進逾1萬張台積電股票，國內券商也紛看好談判結果來看，就知道法人圈是滿意的。

政府關稅談出好結果，總是有人要雞蛋裡挑骨頭，在野黨說這是「賴公移山」、「殺『積』取卵」，甚至還有人說若以台灣GDP來算，比日韓吃虧，殊不知美國只看你這國家從他們那邊賺走多少錢，不會管你經濟體大小；如果不滿政府談判結果，手上有台股的人請快出場，有台積電股票也快賣掉，這一年越喊台積電變「美積電」，台積電股價就越高，所以繼續唱衰沒關係，台積電股票最好也1張不留，再1年後就會知道誰對誰錯了！

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法