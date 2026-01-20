趨勢分析》越怕越漲 年前投機行情熱

台股昨日盤面強勢漲停股大部分集中在小型股，為農曆春節前投機行情特色。（資料照）

美國總統川普為了搶奪格陵蘭島再祭出關稅戰，加上美國聯準會新任主席人選生變，美股期指走弱，台股昨日早盤一度受壓下跌逾123點，但多頭把握機會強攻，因力積電（6770）出售銅鑼廠給美光，記憶體族群強勢噴出；PCB上游材料漲價題材延燒，玻纖布、ABF載板三雄亮燈漲停，工具機、塑膠、水泥等傳產族群助攻，台積電（2330）在午盤過後轉強，一度來到1780元再創新高，帶動加權指數翻紅再創新高，尤其中小型股投機行情火熱，加權指數終場上漲230.59點，收在3萬1639.29點，成交量約8212億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，台股早盤震盪後，盤中台積電再漲2%，帶動指數創歷史新高，記憶體族群則受力積電售廠利多消息激勵，處置期間漲幅已接近2成，ABF載板延續上週五漲勢，3檔皆拉出漲停，盤面強勢漲停股大部分集中在小型股，為農曆春節前投機行情特色。

統一證券指出，台股KD仍維持在90之上的高檔鈍化區，RSI指標再度上彎，MACD紅柱體略為放大，指數沿5日線上漲並創新高，技術面維持強勢。惟川普對歐洲再度祭出關稅議題干擾，加上本月底將有FOMC會議、美國政府關門風險，以及目前台股季線乖離率突破10%之上，須提防漲多乖離的震盪。

三大法人昨同步賣超合計達465.3億元，其中外資賣超280.3億元、投信賣超131.9億元、自營商賣超53億元；外資台指期淨空單昨小增477口，累積外資台指期淨空單約3.37萬口。（記者卓怡君）

