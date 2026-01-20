產品線陸續開花 亞光營運勝去年

亞光今年營運將勝過去年。圖為董事長賴以仁。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）去年營收、獲利創新高，董事長賴以仁指出，今年因數位相機出貨量預估至少400萬台、年增46%，車用、運動相機也會成長，營運將勝過去年；亞光也推進海外產能布局，泰國廠已開始生產，菲律賓廠則估年底量產。

數位相機出貨最少400萬台

亞光近2年的成長主力為數位相機產品，賴以仁指出，亞光的數位相機出貨今年預估最少400萬台，比去年成長，且是因關稅影響、產能轉往菲律賓而下修，由於日本客戶的相機產品需求仍暢旺，將持續帶動亞光營運。

至於運動相機產品，賴以仁說，去年運動相機客戶的單月銷售最高可達90萬台，但因近期DDR4大缺貨，而數位相機都要4K畫質，導致去年11月起出貨量大減，不過缺貨狀況早晚會緩解，今年數位相機產品線就會復甦。

至於車載鏡頭，賴以仁表示，因關稅衝擊車廠與汽車供應鏈，去年車載產品線出貨呈現年減，不過產業需求正復甦，今年將比去年增溫，唯仍將遜於前年；但看好自動駕駛技術持續提升、普及，對產業長期發展樂觀看待。

