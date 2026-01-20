和泰估台灣全年總市場 上看44萬輛

Evoto

〔記者楊雅民／台北報導〕車市龍頭和泰汽車（2207）昨天打頭陣，預估2026年全球景氣逐步回穩，且在購車貨物稅減免等政策延續與需求回補的雙重帶動下，車市將比去年活絡，和泰汽車總經理蘇純興形容，貨物稅減免像是幫台灣車市裝了TURBO（渦輪）一樣，全年總市場上看44萬輛，年增6.17%。

貨物稅減免像是幫車市裝了TURBO

和泰汽車表示，去年在全球貿易政策變動下，台灣車市雖有起伏，但受惠於政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動，全年總市場仍守住40萬輛，達41萬4436輛。

和泰汽車代理的TOYOTA、Lexus及HINO去年合計銷量達16萬146輛，市占率躍升至38.6%，創近16年新高，連續24年蟬聯台灣車市冠軍；今年3品牌年銷量將挑戰16.5萬輛，年增約3%，市占率預估為37.5%。

休旅神車RAV4 元月接單衝萬輛

其中TOYOTA品牌去年共賣出12萬4907輛，今年多款重量級新車將陸續上市，尤其被喻為休旅「神車」的大改款RAV4已於13日上市，元月接單可望衝上1萬輛，成為推升年度買氣的重要動能，帶動TOYOTA品牌今年銷量成長至13萬輛。

Lexus去年銷量2萬8628輛，拿下豪華車品牌市占率冠軍，今年隨著關稅政策明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，儘管部分油電車型供應量仍受限制，年銷量目標將達2萬8500輛。

和泰商用車去年在3.49噸以上的市場銷量為6611輛，市占率37.6%，連續5年蟬聯商用車總市場冠軍，今年主力5噸車需求將持續，加上HINO 500系列與700系列供應充足，且受惠和泰車體自動化產線的導入，和泰商用車年銷量將成長至7000輛。

