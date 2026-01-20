美光收購力積電銅鑼廠房 全球DRAM供給可望上修

國際記憶體大廠美光宣布以18億美元（約568億台幣）現金收購力積電銅鑼廠房及無塵室，交易案預計在今年第2季完成。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際記憶體大廠美光宣布以18億美元（約568億台幣）現金收購力積電（6770）銅鑼廠房及無塵室，交易案預計在今年第2季完成；研調機構集邦科技（TrendForce）解析，此合作案將有利美光增添先進製程DRAM產能，力積電經由技術授權將可生產成熟製程的DDR4產品，整體而言，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。

集邦研調：明年投入量產

集邦表示，去年下半年開始，ASIC、AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求激增，並推升整體DRAM利潤率，促使美光加速擴充產能。預期美光在完成交易後，將在今年至明年分批移入DRAM先進製程的前段設備，並於2027年投入量產。預估銅鑼廠貢獻美光2027年下半年產能，將相當於美光2026年第4季全球產能的10%以上。

集邦統計，美光目前在全球DRAM廠排名第3，去年第3季營收市占率約25.7%。

力積電銅鑼廠DRAM產能主要採25、38奈米製程，DDR4產線暫時止步於容量較小的產品；集邦認為，力積電與美光簽署合作意向書後，預計在未來1年內將獲美光授權1Y奈米製程，後續也有機會再取得1Z奈米製程授權，可支持提升DDR4產品容量。此舉將有利力積電保持在消費型DRAM市場的製程競爭力，同時擴大位元產出，又不與美光的先進產品線互相競爭。

