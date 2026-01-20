DRAM供不應求 南亞科 資本支出500億創新高

南亞科總經理李培瑛。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕DRAM大廠南亞科（2408）昨召開法說會，總經理李培瑛指出，今年因市場供給增加有限，DRAM將持續供不應求，多種產品預期將持續缺貨，南亞科第1季報價續漲，獲利還會上升，整體需求展望偏正向，上半年熱絡、下半年將有季節性消費帶動，預期全年表現「還不錯」。

預期全年表現「還不錯」

他並指出，目前市場缺貨尤以DDR4與低功耗DDR4最大，南亞科去年第4季這2類產品占比達7成，正審慎分配產能、抑制重複下單，避免少數客戶囤貨而導致其他客戶斷鏈。

請繼續往下閱讀...

李培瑛指出，南亞科去年位元成長超過50%，今年預期逾10%，目前在緊俏市況下，客戶傾向簽長約、甚至鎖價，南亞科將會依平時合作關係，對各客戶展開差異化處理，DDR3/4/5生產／出貨比重會動態調整。以去年第4季為例，DDR5占比超過10%、DDR3約20%，其他7成為DDR4與低功耗DDR4，未來將動態支援需求最強客戶，報價週期依客戶類型而異。

加速廠務設施、裝機

南亞科原通過去年資本支出預算上限196億元，實際支出134億元，其中62億元將遞延至今年；今年資本支出預計約500億元，尚待董事會決議核准，相較去年大增2.73倍。李培瑛表示，今年新增的資本支出約70%用於加速廠務設施、30%用於設備採購，新廠約2027年初裝機、第2季底展開生產，預計2028年上半年月產能約2萬片，產品涵蓋DDR4、DDR5及低功耗DDR5、客製化產品。DDR5長期目標將達4成以上。

南亞科並公布去年第4季財報，受惠DRAM平均售價季增超過30%，銷售量季增11%-13%，單季營收300.94億元，季增60.3%；價格上漲、製造成本改善，帶動毛利率49%，營業淨利率39.1%，單季稅後淨利110.83億元，季增608%、年增804%，每股稅後盈餘（EPS）3.58元，創29季新高，也帶動去年全年轉虧為盈，稅後淨利66.03億元，EPS為2.13元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法