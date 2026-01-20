中國經濟沒起色 地攤經濟再起

隨著經濟表現不見起色，中國官媒如今回頭讚揚地攤經濟。（彭博）

Q4成長4.5％ 近3年最低

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於消費支出不如預期，房地產市場持續探底，中國去年第四季經濟成長率放緩至近三年最低。在中國經濟遲遲沒有起色的情況下，中共黨刊《半月談》日前發文再度提及「地攤經濟」，稱將有助於拓展內需成長。

中國國家統計局表示，去年第四季GDP（國內生產毛額）成長四．五％，低於上季的四．八％，創二〇二三年第一季以來最低，主因國內需求疲弱、房地產市場持續低迷；去年全年經濟成長率則達到官方設定的五％目標。

去年十二月中國零售銷售年增〇．九％，不及市場預估的一．二％，也低於十一月的一．三％，創二〇二二年十二月以來最低。去年包括房地產在內的固定資產投資萎縮三．八％，較市場預估的萎縮三％惡化，房地產開發投資則下跌十七．二％，較二〇二四年的跌幅十．六％擴大。

眼見中國經濟遲遲未有起色，《半月談》近日刊登「二〇二五，人間煙火流量燃旺人氣經濟」的文章指出，在擴展內需增長的新空間下，「地攤經濟迎來了新的發展機遇」，似乎將地攤經濟視作低迷經濟的活路。

文章提到：「無論繁榮大都市還是溫暖小縣城，攤位不僅極大豐富了供給，而且門檻低、靈活性強，可以全職創業，也可以利用業餘時間創收，在直播、短影音等新媒體加持下，地攤經濟邁上新台階。」內文還描述一些網紅攤位的經營情況。

文中提到，二〇二五年底召開的中共中央經濟工作會議提出，堅持內需主導，建設強大國內市場，拓展內需增長新空間。做為內需市場的重要補充，地攤經濟迎來新的發展機遇，在新媒體賦能下，網紅攤位可能給城市經濟帶來意想不到的收穫。

諷刺的是，中國已故前總理李克強二〇二〇年在山東煙台視察時，曾稱讚「地攤經濟是人間煙火，是中國的生機」，吸引許多地方政府響應李克強言論，鼓勵民眾擺攤；但之後官媒陸續發文，呼籲降溫地攤經濟。當時有分析認為，這是中國國家主席習近平與李克強對中國經濟走向出現分歧。

