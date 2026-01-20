關稅達陣 鄭麗君︰證明台灣的關鍵力量

行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領我方談判團隊與美國完成關稅等議題談判後，昨清晨返抵國門，行政院長卓榮泰親往接機。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄、陳昀／綜合報導〕行政院副院長鄭麗君、經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表率領我方談判團隊與美國完成關稅等議題談判後，昨清晨返抵國門，行政院長卓榮泰親往接機；鄭麗君在桃園機場表示，經過這次與美國磋商供應鏈的合作，證明台灣人的努力、台灣的技術和產業，已經成為世界上一股關鍵的力量。

鄭麗君說，她在飛機上才知道卓院長要來接機，也因此在飛機上緊張得睡不著；她特別感謝卓院長在整個談判過程中給予團隊最大支持與信任，她與楊珍妮政委雖擔任談判代表，但其實談判團隊，就是整個政府。

她指出，從總統、副總統、行政院長、國安會秘書長、總統府秘書長、行政院秘書長，都參與無數次決策會議擬定策略，讓談判有整體的方針和方向。她說，每一次在前線談判時，總統及行政院長都是在台灣無時差地等候，讓她隨時可以打電話請示、解決問題，是整個政府一起努力走到今天這一步。

鄭麗君表示，歷經九個月的談判，經過總結會議確認，台灣取得對等關稅十五％不疊加原MFN稅率，獲得美國主要逆差國中最惠國待遇，同時也取得未來二三二半導體以及衍生品相關可能關稅的最惠國待遇，這是談判階段性的結果。談判團隊也和美國商務部先簽署投資合作備忘錄（MOU），並向美國貿易代表署進一步了解，預計數週後將再正式簽署「台美對等貿易協定」；待兩份協議皆完成簽署後，便完成最後一哩路。

鄭麗君隨後陪同模範公務人員代表到總統府會見賴清德總統。賴總統表示，感謝鄭麗君帶領的談判團隊為台灣取得與美國主要盟友同等待遇，也讓台灣在變局中爭取到最佳的競爭位置，這項談判結果勢必推動台灣更有力量往前邁進。

