學者試算信保模型 駁拖垮財政說

經濟學者、財金專家試算信保機制經費模型指出，二五〇〇億美元的信保額度其實僅需五十億美元的基金規模就能達成。（彭博資料照）

2500億美元額度僅需成立50億美元基金 遠低於財政可負擔規模

〔記者廖家寧／台北報導〕台美關稅拍板，外界擔憂政府承諾提供二五〇〇億美元信用保證會不會拖垮台灣財政。經濟學者、財金專家試算信保機制經費模型指出，二五〇〇億美元的信保額度其實僅需五十億美元的基金規模就能達成，據透露，基金來源應由政府與參貸銀行分攤，五十億美元若再分五年提撥，每年須提撥金額約十億美元，「遠低於政府財政可負擔的規模」，另一方面又能引導超額儲蓄增加民間投資，對台灣經濟更有益。

基金由政府、參貸銀行分攤

財金專家指出，二五〇〇億美元信保額度看似巨額，但並非全由政府擔保投資，其實僅需五十億美元的基金就能達成，背後機制類似國家融資保證機制。首先將二五〇〇億美元的赴美投資規模先拆分成廠商自籌款兩成、即五百億美元，剩餘二千億美元就向銀行借款、即二千億美元融資；在信保支持下原則上可保五成，即一千億美元，剩餘五成就由銀行機構自行評估放貸。而國家融資機制的承載率是二十倍，換算下來，一千億美元的國家融資保證額度僅需五十億美元的基金就能達成。

請繼續往下閱讀...

至於五十億美元從何而來？據透露，行政院正在討論，過去融資保證機制的基金來源部分是參貸銀行出資以及國發基金支持，二五〇〇億美元信保機制應會比照辦理。專家指出，基金籌設如同投資案，並非一次到位，是逐年逐步設置，若分為五年，一年就是十億美元，遠低於政府財政可負擔的規模。

可引導超額儲蓄 增投資

中經院院長連賢明表示，台灣中小企業在信保基金的壞帳率低於一．五％，政府提撥信保基金很可能如同護盤的國安基金高機率獲利；且台灣銀行體系光超額儲蓄就有三、四兆元難以消化，透過機制增加民間投資，對台灣經濟反而有益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法