美媒：與美達關稅協議 無損台灣矽盾

分析師表示，美台敲定貿易協議，但該協議在短期內不太可能助美擺脫對台灣最先進半導體的依賴，台灣的「矽盾」目前仍基本完好無損。（路透資料照）

分析師指台灣供應鏈難被大規模複製 至少十年內仍將保持強大

〔編譯盧永山／綜合報導〕CNBC報導，分析師表示，旨在擴大美國晶片產能的美台貿易協議日前敲定，但該協議在短期內不太可能助美擺脫對台灣最先進半導體的依賴，台灣的「矽盾」目前仍基本完好無損。

最先進產能仍集中在台灣

台灣在全球晶片生產中占主導地位，台積電生產全球大部分的先進晶片，據估計，全球近三分之一新增算力需求將由台灣生產。台灣在全球半導體供應鏈中扮演核心角色，因此，維護台灣事實自主權並阻止中國任何攻擊，成為美國和其盟友的戰略重點，這個理念被稱作「矽盾」。

請繼續往下閱讀...

做為美台貿易協議的一環，台灣政府承諾向其晶片和科技公司提供二五〇〇億美元的信貸擔保，以擴大他們在美國的產能，台灣企業在美國也享有更高的免稅晶片進口配額。做為交換，美國將把台灣的對等關稅由二十％降至十五％，並免除台灣學名藥和原料、飛機零件和自然資源的關稅。

轉移4成供應鏈恐難實現

美國商務部長盧特尼克表示，目標是將台灣四十％的半導體供應鏈轉移到美國。但由於台灣堅持將最新進技術留在國內，分析師認為這個目標難以實現。

SemiAnalysis分析師孔德賈拉（Sraavn Kundojjala）表示，台灣「矽盾」將在這個十年內保持強大，因全球最關鍵的先進產能都集中在台灣。台灣政府限制台積電海外代工廠使用的技術必須落後國內開發的技術至少兩代，這稱作N-2規則。

儘管台積電在台灣使用二奈米技術生產最先進的晶片，但在美國亞利桑那廠的工廠最近才開始為美國客戶生產四奈米晶片，並計畫在二〇三〇年將產能擴展到二奈米和A16節點。孔德賈拉說，這四到五年的延遲，確保台灣保持其優勢，如果台灣明年遭到入侵，全球經濟將面臨大蕭條等級的事件。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問芮恩希（William Reinsch）表示，台灣在半導體供應鏈（尤其是先進製造領域）的工程人才儲備和產能，在其他任何地方都無法大規模複製。缺乏訓練有素的工人和生產成本上升，使台積電美國工廠的投產延期，新的美台貿易協議對解決這些限制因素收效甚微，預計台積電履行承諾的投資將比預期花更長的時間，而且不太可能達到承諾的水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法