〈財經週報-財經焦點〉券商客戶分戶帳 4大核心優勢

開立證券款項交割帳戶的好選擇

記者高嘉和／台北報導

為了提供更優質的服務，證券商近年來大力推廣「客戶分戶帳」（資金管理帳戶），不僅簡化開戶流程，更具備資金整合與安全保障等特性。券商公會特別彙整了分戶帳的「四大核心優勢」，協助投資人掌握即時帳務並確保資產安全。

免開新戶與電子支付 資金調度靈活

過去投資人開立證券戶時，需另開立指定的銀行交割帳戶，流程繁瑣。透過「分戶帳」，投資人僅需約定本人現有的銀行帳戶作為出入金帳號，即可直接進行股票買賣，實現「開證券戶免再開銀行戶」的便利性。

一站式帳務管理 交易明細透明

分戶帳提供一站式的帳務服務，證券商每日會逐筆登載款項收付情形。投資人可透過系統隨時查詢各類投資交易標的及出入金明細，讓資金流向更加透明，便於投資人充分掌握投資帳務全貌。

服務功能多元 加速資金回籠

分戶帳功能不僅限於台股交割，其服務範圍涵蓋廣泛，包括國內外證券交割款、競拍拍賣保證金、融資融券還款、出借股票收入等各類款項收付。

針對申購投信基金（含ETF）的款項，可直接由分戶帳代扣，省去匯款麻煩；而在新股抽籤（申購）未中籤或競拍未得標時，透過分戶帳處理退款，資金可提前一天退回，有效加速投資人的資金回籠效率。

專法保障 獨立安全無虞

客戶分戶帳受到「證券投資人及期貨交易人保護法」的嚴格保障。分戶帳內的款項須專戶存放，與證券商的自有財產完全獨立，券商除依客戶指示辦理支付外，不得動用該款項。

此外，分戶帳資金實質上歸投資人所有，即使證券商發生債務問題，其債權人亦不得請求扣押或行使其他權利，為投資人權益設下堅實的防火牆。

