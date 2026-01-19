〈財經週報-財經焦點〉台新新光金旺年會 吳東亮期勉同仁龍馬精神、一馬當先

台新新光金控17日舉辦合併後首場旺年會，董事長吳東亮（後排右四）與夫人彭雪芬（後排左四）一同出席，期勉全體員工攜手同行，共創新局。（台新新光金控提供）

記者高嘉和／台北報導

2025年中才完成合併的台新新光金17日舉辦「2026企業旺年會」，這是台新金控與新光金控合併後首度舉行的旺年會活動，來自全省各地及海外據點同仁共同參與，現場逾1萬8千名員工席開1千8百多桌，規模是歷年來同業的新高。員工摸彩總獎金達新2千5百萬元，中獎率也高達7成以上，並特別邀請金曲獎「最佳演唱組合獎」的實力天團動力火車穿梭二個樓層演唱多首經典名曲，將活動熱鬧氣氛帶到最高點。

台新新光金董事長吳東亮偕同夫人彭雪芬共同出席。吳東亮致詞時特別感謝同仁過去一年的付出，並期許同仁在新的一年展現龍馬精神，讓合併成效一馬當先。

請繼續往下閱讀...

吳東亮表示，台新新光金控在2025年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函。2025年金控全年獲利達373.6億元、EPS1.91元，創下歷史新高，這是同仁努力的共同成就，吳東亮也在台上舉杯向同仁敬酒表達感謝與祝福。

台新新光金今年旺年會參與人數創新高，為了感謝同仁過去一年的辛勞，餐點由五星級飯店名廚料理美味佳餚，現場邀請動力火車帶來精彩演唱，點燃全場氣氛；戰神啦啦隊Taishin Wonders與味全龍啦啦隊小龍女帶來熱力演出，動感十足的舞蹈掀起陣陣歡呼，讓與會同仁沉浸在歡樂熱鬧的旺年會中。

節目安排亦展現台新新光金重視企業文化與社會責任的一面，由員工組成表演聯隊登台演出，呈現高度凝聚力與團隊精神。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法