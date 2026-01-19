〈財經週報-本週熱點〉2025年外銷訂單 挑戰7500億美元

在AI需求持續擴增帶動下，2025年外銷訂單金額有望突破7,500億美元大關。（記者靳昌玲攝）

本週經濟部將公布去年12月外銷訂單統計，在AI需求持續擴增帶動下，接單表現可望連續第11個月正成長，全年外銷訂單金額也勢必改寫歷史紀錄，保守估計可達7,387億美元，若表現優於預期，甚至有望突破7,500億美元大關；不過中央銀行將公布去年5大銀行新增房貸金額恐不到8,000億元，年衰退幅度將超過3成。

根據經濟部統計，受惠於AI、高效能運算及相關應用需求強勁，去年11月外銷訂單金額達729.2億美元，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，不僅連續第10個月呈現正成長，也寫下2021年5月以來最大年增幅。累計前11月外銷訂單金額已達6,666.5億美元，同樣創下歷年同期新高，年增24.2%。

經濟部進一步預估，去年第四季外銷訂單金額可望落在2,143億至2,163億美元之間，季增超過1成，較去年同期成長約34%。

除外銷訂單外，經濟部本週也將公布去年12月工業生產指數，預估將連續第22個月呈現正成長，全年工業生產指數可望登上歷史新高，反映製造業景氣持續回溫。

2025年新增房貸金額 恐不到8,000億元

央行將發布台銀等5大銀行去年12月新承作房貸金額與利率，由於5大銀行房貸市占近4成，向來被視為房市重要風向球，其數據變化備受關注。

受年底交屋潮帶動，去年12月六都買賣移轉棟數為1萬9,892棟，月增25%；全年六都買賣移轉棟數僅20萬4,596棟，年減高達24.6%，創下六都單年史上最大跌幅，勢必壓抑銀行新增房貸動能。

根據統計，去年11月5大銀行新增房貸金額為588.07億元，月增36.7億元，累計前11月7,059.09億元．市場估計，2025年全年新增房貸金額恐不到8,000億元。

