〈財經週報-投資觀點〉AI浪潮下的存股進化論：用智慧數據打造雙重收益護城河

■洪欣如

邁入 2026 年，隨著高利率時代落幕，美國經濟展現出的驚人韌性讓「軟著陸」從預期走向現實。然而，面對科技股高估值與降息後的資金輪動，市場很可能將不再單純追逐熱度，而是尋找能穿越週期的核心配置。在這個既想擁抱成長、又渴望安穩的轉折點，傳統選股邏輯面臨挑戰，運用科技理性的「智慧數據」策略正在成為新顯學。

超越傳統財報，AI 幫你「讀」出投資訊號

過去投資人習慣透過財報數據（如本益比、殖利率）來挑選績優股，在資訊爆炸時代，傳統財報往往只是「後照鏡」，難以即時反映企業現況。新一代的「智慧數據（Smart Data）」策略，強調利用AI技術處理海量的「非傳統數據」，從中挖掘出人類分析師難以察覺的領先指標。

舉例來說，透過自然語言處理技術(NLP)，AI 能在短時間內「閱讀」數萬場企業法說會的逐字稿，不只看營收數字，更深入分析管理層的語氣、用詞與情緒變化，藉此判斷公司對未來的真實信心。此外，AI 還能追蹤全球數十億筆 B2B 電子發票與航運數據，提前掌握供應鏈的訂單熱度；或是即時分析線上招聘網站的職缺數量與薪資漲幅，在官方就業報告出爐前，就能精準預判企業的擴張意圖與獲利前景。這種將基本面、市場情緒與總經題材結合的立體化選股模式，往往能夠比傳統指數更早一步發掘潛力股。

收益新公式：股息＋權利金的加值策略

精準選股僅是第一步，如何將資產轉化為抗震現金流更是關鍵。為解決「賺股息、賠價差」的痛點，已有機構法人導入了進階的「雙重收益」架構。

即在持有優質股息成長股票的同時，加入「賣出買權（Covered Call）」操作。數據顯示，透過數據精選的企業約可提供3%股息，搭配戰術性選擇權操作的4% 權利金，形成「3+4」收益模式。這筆額外權利金不僅墊高報酬，更在市場震盪時提供緩衝保護。

主動管理優勢：抗震與跟漲的平衡

展望2026年，面對降息循環後的經濟新常態，被動追蹤指數的策略恐難以靈活應對類股輪動。相較於傳統全球股票的高波動，觀察導入智慧數據分析的主動型基金，通常會將投資組合的貝他值（Beta）控制在0.8左右，意即在參與市場上漲的同時，致力於將波動度降至大盤的八成。這類精選全球龍頭企業的策略，已成為國際資產管理巨頭如貝萊德集團（BlackRock）的發展重點，為市場提供了在變局中兼顧成長與收益的新選擇。

（作者為群益金鼎證券財富管理部執行副總裁）

