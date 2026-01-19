〈財經週報-投資觀點〉從CES展的AI實體化 談投資機會

Nvidia黃仁勳提出的「物理 AI」理論，將引發第四次工業革命、Vera Rubin 平台及Alpamayo 自駕推理模型，揭開AI全面進入實體化世代，將引爆第四次工業革命。（路透）

■廖婉婷

2026年CES標誌著AI正式由「雲端數位」跨入「物理實體」世代。Nvidia黃仁勳提出的「物理 AI」理論將引發第四次工業革命、Vera Rubin 平台及Alpamayo 自駕推理模型，揭開AI全面進入實體化世代，將引爆第四次工業革命。從CES展中歸納出四大核心趨勢：

1.物理AI與具身智能（Physical/Embodied）

機器人從「預設程式」進化為「自主推理」。透過多模態大模型與觸覺傳感，機器人已能理解物理定律並處理複雜家務或工業任務。如：LG CLOiD家庭管理機器人、療育陪伴機器人等。布局重點重點在具備「大腦（運算晶片）」與「肌肉（馬達、減速器、視覺感測）」的整合能力。

2.AI新基礎建設與能源

Nvidia Rubin平台，透過整合 6 款晶片與 HBM4 技術使推論效能提升5 倍，訓練效能提升3.5倍。透過BlueField-4 DPU串聯16TB超大容量記憶體池(KV Cache)，解決了 AI 代理的「長期記憶」與反應延遲。內部設計No Cables、No Fans、No Hoses；全液冷設計與PCB取代連接線成標配，組裝時間從 2小時縮短至5分鐘，並降低6%能耗。

3.代理AI與邊緣運用

AI 從「被動問答」轉向「主動執行」。AI PC、手機及智慧眼鏡具備「眼腦並用」能力，能自主處理行程、摘要及翻譯，帶動邊緣運算晶片（NPU）與光學元件需求。近期，Apple 也宣布納入 Gemini來強化 Siri建構生態系，象徵系統商全面轉向代理化。

4.智慧移動

NVIDIA展示AIpamayo自駕推理模型 宣告自駕車進入「思考時代」。2026 年起搭載於賓士等量產車款，象徵自駕技術正式邁入商業化與推理化的成熟期。此外，多家業者展示智慧座艙，車內娛樂系統結合AI助理，讓汽車成為人們的移動生活空間。

AI 指數級成長（CAGR 〉 45%）已是不爭事實。台灣憑藉先進半導體（台積電）、電源系統整合液冷散熱、PCB與載板及精密光學的完整生態系，在 AI實體化過程中具備無可取代的競爭地位。

（作者為統一投顧總經理）

