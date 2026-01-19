〈財經週報-國際展望〉強勁財報撐腰 全球股市展現韌性

美股在強勁財報護體下，展現驚人韌性。（法新社）

■莊凱倫

儘管地緣政治風險干擾不斷，股市2026年開年表現強勁，亞股以科技類股領漲，拉丁美洲和新興歐洲則分別以原物料、工業類股最強。中國對日本祭出新一輪出口限制，中日關係緊張加劇，壓抑日股表現，美股亦在強勁財報護體下，展現驚人韌性。

雙寬鬆金融環境 利於風險性資產表現

展望2026年，對全球資本市場維持正向看法。隨著更廣泛的產業鏈獲利能見度提升，預期股市動能將由少數領域擴散至更廣泛的市場，在多數主要央行已調降利率，以及主要國家釋放財政擴張訊號背景之下，整體貨幣與財政雙寬鬆的金融環境持續有利於風險性資產表現。

美國方面，川普政府推動的親商政策，包括減稅、放鬆監管、振興本土製造及製造業回流，正實質優化企業利潤結構，為經濟前景與市場基本面提供實質支撐。整體而言，相關政策效應可望帶動更廣泛的消費意願與企業投資動能，構成中長期市場表現的重要推力。

從創新發展角度來看，隨著算力提升與基礎設施佈建趨於完善，AI的演進正明顯加速，並逐步由試點階段邁向實際商業化應用。隨著更多具備AI賦能的產品與服務進入市場，企業已開始實質優化營運流程，不僅限於成本節約，更得力於生產力提升及營收擴張，創造新的價值來源。

鑒於AI帶來的結構性轉型力量，預期相關企業的利潤率將維持穩定，甚至具備擴張潛力，基本面的改善將為積極投入顛覆式創新的企業構築出長期估值的支撐。

針對市場高度關注的人工智慧（AI）是否已泡沫化議題，當下定論仍言之過早。無論從評價面或資本密集度觀之，目前AI相關標的水位均顯著低於1990年代末的擴張期；此外，本輪資本支出的發動者多為全球具備高現金流、強勁獲利能力及穩健財務體質的科技龍頭企業，這與過去由高槓桿、投機性資金驅動的循環存在本質上差異。

然而，局部領域如特定專案的資料中心建設或私募股權市場，可能存在過熱跡象，未來數年市場若出現去蕪存菁或估值調整亦屬合理預期。

展望未來，儘管科技股仍將持續展現強勁韌性，但亦看好漲勢擴散所帶來的結構性機會。隨着非科技產業獲利能見度顯著提升，有助於市場由少數大型權值股主導，逐步過渡至更健康、更具廣度的均衡結構。

整體AI基本面維持健康，儘管短線需要留意波動，但對2026年抱持正面展望，三大領域中，今年AI軟體及AI可涉入產業表現相對AI基礎溫和，隨更多產業獲利成長重新加速的背景下，將有利後續市場的輪動表現，從評價面角度來看，也看到許多具有吸引力的布局機會。

布局方向上，考量美國科技巨頭保持強勁資本支出和基礎設施仍在初期建設階段，近期布局側重受益數據中心建設的標的，包括基礎設施、自動化管理解決方案，硬體設備服務商及網路管理方案公司，尋求基本面佳，同時也分散領域及產業鏈布局。

建AI轉化為生產力 聚焦工業、金融及醫療保健

建議聚焦於能夠實質將AI轉化為生產力的多元產業與技術領域，特別是工業、金融及醫療保健等已開始透過AI提升效率並創造實質獲利的產業，獲利加速動能擴散至更多中大型企業。（作者為安聯AI收益成長多重資產基金經理人）

