〈財經週報-台股熱點〉落後補漲 網通股股價活蹦亂跳

網通股2025年營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

多檔網通股上週股價活蹦亂跳，包括低軌衛星的昇達科（3491）、萊德光電-KY（7717），漲幅分別為17.95%、23%，而轉型服務整合商的華電網（6163）週漲幅約20.27%；另外，受惠北美有線電視寬頻市場迎接大升級潮的兆赫（2485）、仲琦（2419）漲幅則分別達41.8%、22.46%，不過兩公司在公布單月自結獲利後，上週五股價則收低。兆豐投顧專業副總黃國偉表示，網通族群傾向落後補漲，但不一定都有基本面，追高風險高。

美232條款最優惠待遇 業者叫好

至於台美對等關稅敲定15%一事，網通業者則認為，網通產品本來就在豁免清單，因此沒有太大影響，但取得美國232條款最優惠待遇，則是真正的好消息。

請繼續往下閱讀...

美國聯邦通訊委員會（FCC）批准馬斯克旗下SpaceX增設7500顆第2代星鏈（Starlink）衛星申請，帶動最純的低軌衛星元件大廠昇達科上週股價表現凌厲，一度衝高到946元，創歷史新高價。昇達科去年低軌衛星出貨約達14億元，年增40%，目前低軌衛星在手訂單超過10億元，今年出貨強度持續。

華電網去年12月營收14.12億元，年增43.19%，稅後盈餘1.23億元，年減0.6%，每股稅後盈餘0.87元，而前三季每股稅後虧損0.17元。

兆赫的有線電視寬頻骨幹網路1.8GHz放大器等產品，已經打入美國有線電視多系統營運商（MSO），相關產品自去年第四季開始放量出貨，帶動10月單月營收3.87億元、年增3倍，獲利3500萬元，單月EPS0.11元、12月自結EPS為0.12元，單季有機會轉虧為盈，而兆赫去年前三季每股虧損1.33元，2026年拚全年獲利。

近期積極布局DOCSIS 4.0產品認證與開發的仲琦，去年11月每股虧損0.04元，而前三季每股虧損0.17元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法