〈財經週報-台股熱點〉漲價潮啟動 被動元件有補漲行情

被動元件2025年營收與EPS

記者張慧雯／專題報導

去年第四季被動元件漲價潮啟動，今年初包括全球被動元件龍頭村田、中國大廠風華也宣布漲價，國巨*（2327）、Panasonic也因AI、伺服器等需求爆發，陸續宣布鉭質電容價格調漲，漲幅高達3成，預計2月起生效；近期被動元件族群啟動補漲行情，不過，法人表示，該族群每日上漲家數與漲幅開始下滑，投資人追高宜謹慎。

法人分析，被動元件主要因原物料成本上漲而調漲產品價格，包含電感磁珠、壓敏電阻、瓷介電容、厚膜電阻類產品，尤其受銀價影響甚鉅，法人認為，此次漲價主要反應成本高漲，還不是需求驅動，且目前因記憶體價格飆漲，對終端消費性PC、手機等大宗商品需求前景保守，需後續觀察漲價的延續性，及日、韓、台龍頭廠商的擴散性，若未來成功具漲價動能，台灣龍頭國巨*將能優先受惠，維持買進評等、目標價284元。

至於華新科（2492），法人分析，華新科去年前三季營收年增，但獲利承壓。主要是中國電動車進入歐洲市場，造成車用零組件價格競爭，再加上銀價一年內上漲逾2倍，且電價上漲，對高溫燒結製程影響顯著，不過，電容因新產品與高單價，成長相對突出，且馬來西亞為未來擴產與核心成長基地，自有材料配方與導電漿料能力，降低原料風險，有利於提升今年的毛利率。

漲價是真的 是小兵漲得比大廠更兇

面對被動元件自今年以來股價大漲，國巨*自去年底231元一度來到盤中高點285元，漲幅超過22%，華新科漲幅則約14%；法人認為，被動元件漲價是真，但並非因為供需吃緊，而是原物料漲價、侵蝕毛利率才漲價，所以通常都是小兵漲得比大廠更兇，但股價往往震盪劇烈，投資人介入宜慎。

