〈財經週報-2026年投資策略〉 降息循環與避險需求支撐 今年金價有望高檔震盪

全球政經不確定性、央行持續購金與實質利率下行支撐下2026年金價目標上調至每英兩5,000至5,500美元區間。（路透）

記者陳梅英／專題報導

2025年黃金價格在降息循環啟動、美元走弱與地緣政治風險升溫帶動下，全年大漲逾6成、屢創歷史新高。展望2026年，多家公股銀行指出，儘管金價已處相對高檔，短線須留意震盪與獲利了結賣壓，但在全球政經不確定性、央行持續購金與實質利率下行支撐下，黃金仍具中長期配置價值，國際投行近期亦紛紛將2026年金價目標上調至每英兩5,000至5,500美元區間。

投行上調金價目標 上看5500美元

台灣銀行表示，2025年在國際局勢動盪、美元走弱以及聯準會貨幣政策轉向寬鬆等因素交互推動下，全球投資人與各國央行加速提高黃金配置，帶動金價全年漲逾6成。展望2026年，若全球經濟成長放緩且聯準會持續降息，在資金推動下金價可望溫和上行；但若經濟表現強韌、地緣政治風險下降，帶動美元及美債走強，金價可能面臨修正壓力。整體而言，2026年金價雖不易再出現如2025年強勁漲勢，但作為穩定資產配置核心，仍將受到全球央行及投資人的高度重視，金價可望持續震盪盤堅。

請繼續往下閱讀...

第一銀行指出，2025年金價自年初2,625美元起漲，歷經整理後再度走高，年底收在4,319美元，全年漲幅約65%。短線留意高檔獲利了結賣壓，但在相關結構性支撐因素仍在下，預料2026年金價將維持高檔震盪格局，若地緣政治或金融市場風險再度升高，有機會挑戰5,500美元關卡。

合作金庫也認為，2026年黃金走勢仍然偏多，即便短期可能因美元反彈或政策轉鷹而震盪，黃金仍具中長期配置價值。投資上宜視為資產配置與風險對沖工具，採分批布局、控制比重，避免在高波動時一次重壓，以穩健方式參與長期趨勢。

另，台銀與一銀皆看好台幣具備中長期升值空間，主因台灣經濟仍佳，美國仍有降息空間，加上AI題材資金流入台股。

台幣具升值空間 看好日圓、澳幣

外幣方面，台銀指出，日本央行逐步推動貨幣政策正常化，美日利差收斂將支撐日圓走強；AI成長浪潮帶動貴金屬價格，有利商品貨幣如澳幣，且澳洲央行降息接近尾聲，今年甚至有升息反轉可能。一銀同樣看好日圓、澳幣，並認為歐元在財政政策與國防支出下具有支撐；建議投資人採多元化布局美元、歐元、日圓、澳幣等貨幣，依風險承受度及資金狀況彈性調整，並設置停利/停損點，逢低分批布局可降低單一貨幣波動風險。

華銀則認為，美國經濟在AI超級循環帶動下內需仍具支撐，但勞動市場疲軟將推動聯準會持續降息，新任鴿派聯準會主席可能帶來更寬鬆的政策預期；不過，美國科技巨頭與財政赤字可能增加發債需求，拉升美債殖利率，使美元支撐與壓力並存。

合庫指出，過去十年美元強勢受利差與金融監管影響，近年利差優勢縮小。2026年聯準會停止縮表、加碼購債並可能再降息兩次，美元成本降低，預期將維持大區間震盪。投資人宜以多元化與自然匯率避險為原則，分散配置歐元、日圓、人民幣等主要貨幣，採定期定額或分批換匯策略，降低波動風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法