〈財經週報-2026年投資策略〉 降息循環後半場 2026年債市三大布局重點

全球政經不確定性、央行持續購金與實質利率下行支撐下2026年金價目標上調至每英兩5,000至5,500美元區間。（路透）

記者陳梅英／專題報導

展望2026年，全球債券市場仍行走在降息循環中，但已進入節奏放緩、政策空間受限的後半段。面對美國聯準會（Fed）降息幅度趨於保守、長天期利率受通膨與財政赤字制約，多家公股銀行普遍認為，2026年債市操作關鍵不在追逐資本利得，而在於調整天期結構、鎖定穩定息收，並透過利率型態與區域分散來控管風險，以因應殖利率曲線趨陡與市場波動加劇的環境。

台灣銀行表示，聯準會2024年與2025年累計降息7碼，市場預期未來仍有降息空間，但次數與幅度有限，政策節奏將更為審慎。降息並不必然帶動整體債券殖利率同步下滑，特別是長天期利率，仍深受通膨預期、風險情緒與經濟成長前景影響。

華南銀行指出，2025年12月FOMC會議雖再度降息1碼，但最新利率點陣圖顯示，2026年與2027年降息幅度各僅1碼，顯示貨幣政策立場已逐步接近中性。依FedWatch工具觀察，市場對2026年仍預期約2碼降息空間，但政策彈性已明顯收斂。

對於利率結構走勢，各銀行看法趨於一致。短天期利率較直接反映聯準會政策方向，隨降息循環推進，有望率先下行；反觀長天期利率，則受到央行獨立性疑慮、財政赤字擴大與公債供給壓力影響，下行空間有限，整體殖利率曲線可能呈現陡峭化。

土地銀行指出，在通膨壓力尚未完全消退的情況下，長天期債券價格波動仍高，殖利率區間震盪機率偏高；降息對短天期債券的支撐效果相對明顯。第一銀行也認為，財政赤字與發債壓力限制長端利率下行，使中短天期債券成為2026年較具吸引力的配置標的。

投資布局方面，台銀建議，在兼顧風險與收益前提下，擇機分批布局信用品質較佳的發行人，並靈活調整固定利率與浮動利率債券比重，以因應利率與市場波動。

華銀建議，可採取「槓鈴式配置」，將資金分散於長、短天期高信評債券，一方面鎖定穩定息收，另一方面保留部分長天期部位，以因應未來利率下行的潛在資本利得需求；若仍有提升收益率的考量，可審慎加入全球非投資等級債券基金作為衛星配置。

資本利得空間有限 投資策略宜以債息收益為主

一銀提醒，在利差已明顯收斂的環境下，未來債券資本利得空間有限，投資策略宜以債息收益作為主要緩衝來源。美國企業信用基本面仍屬穩健，違約率維持低檔，投資等級公司債殖利率仍處於近年相對高水準，具備中長期配置價值；非投資等級債則宜視風險承受度適度納入，以提升整體收益。

在區域配置上，一銀指出，英國仍具貨幣政策彈性，歐元區企業基本面持續改善，新興市場亦因部分國家主權信評調升，有助提升歐洲與新興市場債的風險調整後報酬。透過分散配置不同區域與信用等級，有助提升投資組合穩定性。

合庫建議，若投資目的為降低整體投資組合波動，短天期公債依然是優先選擇。除投資期限較具彈性，短債與股市的負相關性也更為明顯；另，聯準會重啟購買短債，亦對流動性與市場需求形成實質支撐。若投資目的為穩定領息，長天期公債則具有配置價值。

