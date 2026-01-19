〈財經週報-2026年投資策略〉平均漲幅逾3成 台股基金2025年飆贏大盤

台股2025年漲幅25.74%，台股基金漲幅更勝大盤。（資料照）

台股2025年全年大漲5,928.5點，漲幅25.74%，以2萬8,963.6點登上歷史新高，也帶動基金績效呈現股優於債，台股基金更優於國外股票，甚至漲幅更勝大盤。

根據基金觀測站的資料，台股基金共138檔，2025年平均績效34.52%，超過大盤的25.74%。其中以指數股票型2倍槓桿型ETF的51.62%表現最佳，中概股型50.71%緊追在後，其他像是中小型和科技類、一般股票型年績效也都有4成以上。台股基金績效前三名依序為街口台灣基金73.47%、街口中小型基金73.44%、安聯台灣科技基金69.05%。

去年台股基金平均績效34.5% 海外股票基金僅17.7%

國泰台灣加權指數單日正向2倍基金（00663L）則是2倍槓桿型ETF類別中表現最佳者，全年績效52%。法人指出，00663L在去年6月進行分割，分割後吸引不少資金青睞，近半年規模成長近8倍，報酬率也繳出亮眼成績。

跨國投資的股票型基金共205檔，2025年平均報酬率17.74%，其中以復華中國5G通信ETF績效表現最佳，達98.48%，其次為復華華人世紀65.72%、國泰台韓科技基金62.72%。

債券基金的部分，國內固定收益債券基金僅一檔PGIM保德信瑞騰基金，績效1.96%。至於整體海外投資等級債券基金績效則為4.67%，其中以新興市場8.01%表現最佳；高收益債券基金整體績效4.6%，同樣也是新興市場7.93%居冠。

債券價格接近面額 債券基金表現不佳

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，去年以來，許多債券價格已接近面額，利差也處於相對低檔，未來想藉由價格上漲獲取龐大資本利得的空間可能受到限制。他認為，在這種市場環境下，非投資等級債券穩定的「票息收入」，將成為2026年推動總報酬表現的主要動力，也是持續吸引資金流入的關鍵因素。

此外，股債平衡型基金2025年績效，國內部分23.78%、海外12.41%；多重資產型基金則為10.5%。而在貨幣市場，35檔國內貨幣市場基金平均績效1.44%，海外貨幣市場基金2.17%。組合式基金部分，股票組合基金12.58%，投資等級債券組合則為5.37%、高收益債券組合3.55%。不動產證券化基金7.72%。

集保結算所旗下的基富通證券，主打定期定額零手續費，總經理陳光輝指出，長期來看，基金獲利率不輸股票，股票會買進賣出，而且有大跌可能，基金則相對抗跌。他指出，基富通的「好享退」專案已上路逾6年，平均報酬率達4成。

