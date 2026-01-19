〈財經週報-時事求是〉創新高後的投資現實

2026年才剛開始，台股、黃金、白銀的價格持續飆漲，投資人就面臨是否獲利了結的甜蜜難題。（中央社資料照）

■魏錫賓

台股看回不回，大盤衝破3萬點後仍然向前直奔，黃金白銀的價格也持續刷新歷史紀錄；「創新高」，已非少見現象。2026年才剛開始，投資人就面臨是否收割投資獲利的甜蜜難題。

對等關稅談判已經塵埃落定，台灣相對於日、韓等主要出口競爭國，取得相較過去有利的競爭地位；變數減少，且投資獲利已豐厚，現在已經在場中的投資人，應是像站在「制高點」，掌握了關鍵的優勢。然而，如果擔心風險，此時有一個問題可能要回答：是否先獲利了結？

金融資產的價格愈高，令人更有風險已迎面而來的感覺或錯覺，但是否要暫時退場？可以從可能的風險判斷。美國總統川普突襲委內瑞拉，並以或買或施壓等各種手段想要取得格陵蘭，可以見到2026年的地緣政治衝突，還會繼續。如果只是「繼續」，對金融市場的衝擊應屬可控；要留意的是新事端，新衝突才是退場的訊號。

美國通膨率未因關稅而大增，貨幣政策會趨於穩定；2026年金融市場將更受地緣政治衝突，以及幾股力量所牽引，包括美國拉高關稅的去全球化2.0、AI資本支出長周期，以及歐美日等國的高債務與財政壓力。這些因素的變化，共同決定政經環境的發展，以及暫時獲利退場時機的選擇。

去全球化成為推高金價的理由，而白銀正隨著黃金急漲，可是外在情境有可能惡化或緩解；而政經環境的變化，卻通常阻擋不了產業的發展趨勢，「主權AI」的重要性，在現實環境下，更加突顯，歐、日勢必跟進美國的算力基礎建設。AI相關的基礎建設，以及由此而來的資本支出，仍是2026年的成長基礎。

AI發展已使台股迎來前所未有的高點，並帶動相關ETF的投資績效；然而，不能不注意，金融市場與經濟表現並不同步。股市既是經濟的櫥窗，常先早一步而行，加上有超漲超跌的特性，過去常見公司業績站上高點前，股價已開始反轉而下，而大盤通常也不會等到經濟最好時，才站上最高峰。

回首市場過去的起落，幾乎沒有一直往上漲而不修正的金融標的。有振盪，就有風險；在考量要保留多少比例的投資金額時，除了針對環境變化的感知外，還是要回歸到最原始的考量：看個人能承擔多少風險。當金融資產都在創新高，2026年的勝負，不在於猜對指數，而是要先建立一個能度過關稅、科技與金融風險的投資態度。

如果說過去幾年的金融市場飆升現象，是一場由AI發展及降息預期主導的盛宴，那麼投資人2026年面對的依然是一個特殊的世界：政治比利率更關鍵，產業比政治更重要。

