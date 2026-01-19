〈財經週報-2026年投資策略〉全球股市開年強勢 台股波動加劇操作難度提高

台股3萬點後展望

記者張慧雯／專題報導

投資人可採取「核心＋衛星」組合策略，鎖定具高成長潛力的主題型ETF。 （資料照）

2026年初全球股市展現強勁氣勢，台股更是一舉突破3萬點大關。法人分析，短線受惠於輝達於CES展出的Vera Rubin平台再度引燃AI投資熱潮，中長期則受惠於美國聯準會啟動降息與購債計畫，資金環境明顯轉為寬鬆；不過，預期今年台股將進入波動、輪動、滾動加劇的一年，操作難度明顯升高。

野村投信表示，AI已成為帶動台灣經濟加速成長的核心力量，去年11月出口年增56%，與AI相關的資通訊產品出口增幅高達1.7倍，預估去年GDP（國內生產毛額）成長超過7%，創15年來新高。野村投信更預估，今年台股上市櫃公司獲利年成長可達15%至20%，繼續支撐台股多頭格局，在高獲利成長性支撐下，台股本益比雖不算太便宜，但相較美國、歐洲市場，評價更具吸引力，在美國寬鬆政策的背景下，有利吸引海外資金流入。

請繼續往下閱讀...

保德信市值動能50(009803)經理人楊立楷也指出，整體而言，台灣當前經濟動能依然穩健，受惠於AI相關出口結構性成長，央行已將今年GDP上調至3.67%，並同步下調通膨率至1.63%，顯示整體物價壓力可控，貨幣政策前景穩定，有助於支撐內需，使出口與內需成為台灣今年經濟成長的雙引擎，也將成為台股多頭的重點驅動力。

今年台股布局 建議採「核心＋衛星」組合

至於該如何布局台股？野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，今年主動選股仍是台股投資重要關鍵，投資人可依自身風險承受度，採取「核心＋衛星」組合策略，今年第一季市場靈活配置更顯重要。核心部位，台股可鎖定具高成長潛力的主題型ETF，如主動式ETF或聚焦AI創新科技的ETF，以掌握產業長期趨勢與技術紅利；至於衛星部位，建議搭配具基本面支撐的海外市場與產業ETF，如日股ETF，以及受惠全球貿易與供應鏈復甦的航運ETF，藉此分散風險並提升報酬潛力。

凱基台灣TOP50（009816）研究團隊指出，今年台股企業獲利持續穩健成長，受惠AI紅利與低基期產業復甦及資金輪動，AI與非AI族群皆有表現空間，有利台股多頭續航，建議投資人可鎖定台股50核心強者，加上近4季稅後純益總和大於零的篩選條件，並採取不配息再投入機制以專注追求累積資本利得機會，透過減少配息作業降低成本的市值型ETF，將是分享台股成長紅利的極佳選擇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法