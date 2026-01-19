去年危老申請案爆量 年增逾1.4倍

全國危老申請自谷底彈升，二〇二五年前十一月，全國申請案六八三件，較二〇二四年全年多出四百件、年增逾一．四倍。（資料照）

前11月共683件申請 較前年增400件

〔記者徐義平／台北報導〕全國危老申請自谷底彈升，二〇二五年前十一月，全國申請案六八三件，較二〇二四年全年二八三件，多出四百件、年增逾一．四倍。

趕危老條例落日前 盼爭取較佳獎勵

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老申請案反彈，可能與「危老條例」即將落日，加上內政部規劃的二．〇版本限制重建住宅使用比率須達二分之一，且容積獎勵要看基地面積規模，加速商用比率較高的舊樓或小面積基地趕在落日前申請，以爭取較容易或較佳獎勵條件。

根據統計，二〇二一至二〇二三年是危老案申請高峰，連續三年突破七百件，二〇二一、二〇二二年更連續兩年破八百件，但二〇二四年斷崖式下跌。房產業者指出，隨著時程獎勵落日，危老案申請劇減，尤其時程獎勵減碼到二％以內的二〇二四年，申請件數僅高峰時的三十二％，且六都中有四都不到五十件。

危老屬合建方式 免除建商購地負擔

不過，去年申請案陡升拉高，前十一月全國有六八三件。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年房市景氣欠佳，建商買地與推案謹慎，而危老、都更均屬合建方式，建商不用負擔購地。

黃舒衛認為，央行對土建融、開工的信用管制仍嚴，而預售市場銷售不易，建商轉投入前期資本負擔低且銷售壓力較輕的危老、都更、聯開等。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，去年危老申請爆大量，主因今年公設比改革可能實施，將使地主分回條件縮水，因此趕在新制上路前送件。

