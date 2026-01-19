中國加碼砸6.7兆 藉一帶一路搶資源

中國一帶一路增強與天然資源豐富的國家合作，協助中國將美國排除在供應鏈之外。（路透資料照）

去年合約年增75％ 以超大型天然氣和綠電為主

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國《金融時報》報導，為了奪取天然氣和綠電等資源，中國「一帶一路」倡議去年的合約金額年增四分之三，達到創紀錄的二一三五億美元（約六．七兆台幣），自該倡議二〇一三年推出以來，累計合約總額達一．四兆美元。不過，中國大肆藉一帶一路合約來取得可觀資源，引發外界質疑這些參與國能否償還積欠中國的巨額債務。

根據澳洲格里菲斯大學和上海綠色金融與發展中心（GFDC）最新研究，一帶一路新投資與建設合約激增，主要以超大型天然氣項目和綠電為主。北京當局去年簽署三五〇筆合約，高於二〇二四年的二九三筆、合約總額一二二六億美元。

該研究報告作者、格里菲斯大學亞洲研究中心主任王珂禮（Christoph Nedopil-Wang）表示，預估北京今年在一帶一路的支出將進一步成長，主要由能源、採礦和科技等投資帶動。

二〇二五年一帶一路合約金額激增，能源相關合約就有九三九億美元，創一帶一路推出以來最高，亦為二〇二四年的逾一倍，主要由剛果和印尼的兩項超大型天然氣項目所帶動；金屬和採礦合約也達創紀錄的三二六億美元，顯示北京當局已利用一帶一路來確保長期取得資源。

缺乏互惠市場準入 只為中國攫取資源

華府智庫「捍衛民主基金會」資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，中國一帶一路出現新模式，就是增強與天然資源豐富的國家合作，協助中國將美國排除在供應鏈之外。

積欠中國巨額債務 參與國償還力遭疑

不過，一帶一路的規模引發外界對各國難以償還積欠北京巨額債務的擔憂。美國國會研究處（CRS）二〇二四年發布報告指出「一帶一路」的諸多問題，包括不可持續的債務責任和獲得減債的機會、不透明的信貸和貸款條件、合作伙伴之間缺乏互惠市場準入，以及對戰略部門和基礎設施的投資，模糊軍民兩用的界線。

