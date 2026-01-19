危老案基地平均面積 逐年放大

過去6年全國危老案件概況

6年來增加近17％

〔記者徐義平／台北報導〕全國危老核准案基地平均面積有逐年變大趨勢，根據內政部資料，二〇二〇年全國危老核准案基地平均面積約二〇六．三九坪，二〇二五年前十一月平均面積則約二四一．三五坪，六年來增加約十六．九四％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，危老重建基地逐年變大，可能與政府給予開發規模容積獎勵有關，激勵實施者整合更大的基地。不過，逾二〇〇坪的基地規模仍舊偏小，通常難以做到戶戶有平面車位的規劃，而基地過小的建案，通常室內格局略差，購屋族不妨多加比較。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，危老基地放大與建築成本攀高有絕對關係，因開發規模小，不但建築規劃、營造工程固定成本無法有效稀釋，且法規要求的設備、設施面積不能打折，最後恐形成售價高但效用低的產品，加上鄰損議題成為社會重要安全議題，也增加建商成本、風險；因此，捨棄紙片屋、竹筍屋已成為危老政策在房市轉向後，校正回歸的自行調適結果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去北市因為整合困難，建商或地主可能基地有一〇〇坪就會想改建，但現在市況欠佳，在條件許可狀況下，還是會希望具有一定開發規模再興建，避免造價平均單價過高或爭取可以規劃平面車位，才能夠維持較佳的房價與銷售條件。

