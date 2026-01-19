關稅調降 法人︰汽車零組件等3類股受惠大

美方公布台灣對等關稅為15％，法人看汽車零組件、自動化及重電產業傳產股最受惠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美方公布台灣對等關稅為十五％，與日本、南韓相同，並優於泰國、柬埔寨與越南等。法人認為，此次關稅下降後，與主要外銷競爭國日、韓相同，加上二三二條款爭取到許多產品最優惠待遇，除科技股不受影響外，汽車零組件、自動化及重電產業傳產股最受惠。

法人指出，台灣汽車零組件輸美比重高、約三十五至七十％不等，受關稅影響，去年客戶拉貨趨於保守；不過，爭取到汽車零配件關稅最優惠待遇不超過十五％後，將減輕美國AM（汽車售後服務）客戶成本壓力，同時消弭客戶觀望心態並推升下單意願，帶動客戶庫存回補至旺季兩個月的水位，預估今年首季AM汽車零組件台廠營收將回復旺季強勁水準，包括東陽、耿鼎、帝寶、堤維西等都將受惠。

此外，工具機產業台灣輸美比重雖不高影響較小，市場預估約低於兩成，加上美國工具機產業多為高階設備需求，而台灣工具機業多為在地生產，如直得、程泰、東台等，將可進一步彰顯於報價及價格競爭力。

至於重電產業，由於華城目前銷美比重為五成，生產基地高度集中於台灣，法人預計此次對等關稅下降至十五％後，對華城營業費用認列將減少，預期獲利影響數將從原先預估的四％下修至二％，也是受惠產業；同時，東元也被列為受惠的重電股之一，但受惠程度略低於華城。

其他如鋼鐵、成衣、電源、航太等產業，法人則認為，基於客戶原本就願意承受關稅成本，或是部分產業並無輸美之故，推估影響不大，因而並未進入受惠股之列。

