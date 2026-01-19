法人看好紅包行情 旺到春節

法人認為，AI仍是接下來布局的重點產業，紅包行情旺到農曆年。 （中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台美關稅底定，加上台積電法說報喜，雙利多加持下，台積電股價寫下歷史天價、收在一七四〇元，台股同步刷新歷史新高、站上三萬一千點大關，不少散戶開心笑稱「紅包行情銳不可擋」。法人認為，AI仍是接下來布局的重點產業，紅包行情旺到農曆年，接下來投資人要多留意「五日均線」與「成交量」兩大觀察指標。

守5日均線、維持成交量 觀察指標

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，在內、外利多激勵下，台股強勢上漲，加權指數上週五盤中再度改寫高點，且有三十九檔個股盤中同步創高；而千金股雖未能維持在三十檔，但仍有二十九檔股價穩居千元之上，且有六檔超過九百元的「準千金股」，包括重電、散熱、量測儀器、半導體設備等，都是搭上AI浪潮的重點產業，投資人可多留意。

請繼續往下閱讀...

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，今年美國五大雲端服務企業（CSP）資本支出有望持續創高，加上AI晶片（GPU + ASIC）總出貨量預估成長三十八％，AI依然是目前確定性、成長性、市場規模都最佳的科技投資主題，以輝達今年下半年將推出的Rubin平台規格來看，運算晶片、通訊設備、電力設備、散熱設備、記憶體仍是今年的AI主軸；且因AI產品規格及供應商能力要求提高，產業集中度及龍頭企業利潤率提升，今年科技投資的最佳策略將是「以硬體為主軸並聚焦龍頭企業」。

元大投顧分析，台股氣勢如虹，保持多頭架構未變，後續投資人多留意量價結構，短線主要追蹤五日均線是否有守，做為上攻多頭力道的強弱依據；此外，成交值不宜萎縮，若是追價意願不強，上檔幅度恐將打折扣。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法