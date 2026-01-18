自由電子報
農產品外銷壓力減 陳駿季：持續爭取豁免品項

2026/01/18 05:30

台美關稅拍板，農業部長陳駿季昨表示，農產品外銷壓力減，會持續與美方爭取額外豁免品項；在美國農產品輸台部分，「從未以零關稅為前提」。（記者黃宜靜攝）台美關稅拍板，農業部長陳駿季昨表示，農產品外銷壓力減，會持續與美方爭取額外豁免品項；在美國農產品輸台部分，「從未以零關稅為前提」。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕台美關稅談判協議敲定，台灣爭取到關稅調降至十五％且不疊加；農業部長陳駿季表示，相信我國農產品能恢復競爭力，會持續針對台灣農產品與美方爭取額外豁免品項；在美國農產品輸台部分，也會以糧食安全、產業穩定及農民收益的原則為主，「從未以零關稅為前提」。

美農產品進口

「談判未以零關稅為前提」

陳駿季指出，在台美關稅談判過程中，從美方去年宣布的三十二％到目前的十五％，大幅降低關稅壓力，但台灣農產品輸美過程仍須關注競爭國的關稅，只要我國關稅低於主要競爭國，輸美產品不僅不會影響、反而可能增加外銷量。

鬼頭刀去年輸美較前年增加

陳駿季舉例，大家關切的鬼頭刀，去年整年輸美數量、金額都較前年增加；茶葉及蘭花受些微影響，不過相信關稅降到十五％後，可恢復競爭力，也將持續與美國爭取額外豁免品項。

至於美國進口農產品部分，有農民擔心進口量擴大、甚至關稅降至零；陳駿季強調，談判過程中，從來沒有用零關稅的前提去談判，一定會在確保糧食安全、維持產業穩定、確保農民收益下討論，相關細節仍在確認中。

中華民國養豬協會理事長潘連周也呼籲政府，在台美談判上不要犧牲農民權益，別讓零關稅的美豬等農產品進口。

