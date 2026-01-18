台美關稅》能源業投資美國 國營事業擴大採購 民間三電搶布局

台美關稅談判拍板，台灣企業自主投資2500億美元，也涵蓋能源領域，並包括國營事業投資採購；圖為中油天然氣船。（中油提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅談判拍板，台灣企業自主投資二五〇〇億美元。經濟部長龔明鑫指出，除半導體與AI（人工智慧）伺服器外，也涵蓋能源相關領域，並包括國營事業投資；相關人士透露，台灣中油將擴大採購美油美氣，台電則可向美商採購大型機組。至於赴美投資的能源業將與美國最缺乏的電力基礎有關，重電、電機與電纜等「三電」大廠爭取訂單絕不缺席。

中油採購美油美氣 台電買機組

台灣居美國第六大貿易逆差國，因中油、台電等對美採購金額可觀，經濟部曾評估十年內採購總額上看二〇〇〇億美元。能源業被點名納入自主投資產業，台電與中油動向受矚目；經濟部表示，採購歸採購、投資歸投資，油電依然以採購為主要方向。

在重電設備方面，華城為國內變壓器外銷美國大廠。總經理許逸德表示，確實接獲多項赴美設廠邀請，但評估後發現美國建廠成本約為台灣的三至四倍，加上缺乏既有供應鏈，短期將在美國租用倉儲，建立安全庫存，以緩解供應不足問題。

重電、電機、電纜業爭取美訂單

電纜業者大東電也評估跟隨台積電及其設備、機電供應鏈赴美設廠的可能性；因美國電力系統分散，各州電力公司規範與認證標準不一，大東電目前先從三十五kV以下的廠區用線切入，並進行美國UL認證，估今年下半年完成認證，正式進軍美國市場。

電機大廠在美布局進度不同，東元腳步最快，在美國德州擁有西屋廠區，該據點具備布局AI資料中心相關產能的潛力；士電外銷、產品市場多元，包括自動化、開關設備、變壓器等，美國市場占其外銷約三、四成為最大，士電評估過自行設廠或與合作夥伴攜手，在美國設立小型變壓器廠的可行性；大同也規劃透過併購或股權投資方式，快速搶攻美國電力市場商機，近期傳已取得美國AI資料中心超高壓變壓器大單。

