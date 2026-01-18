中官媒大嗆台美關稅拍板 券商主管︰投資人要倒過來解讀

美台關稅談判十六日公布，台美分別發布的照片，同框包括AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政務委員楊珍妮以及駐美代表俞大㵢，並在美商務部簽署台美關稅協議，本質等同於美國承認台灣是主權獨立國家。（取自盧特尼克社群X）

〔記者高嘉和／台北報導〕台美關稅談判，台灣取得兩大突破，除對等關稅十五％且不疊加，是美國逆差國中最低稅率外，美國若課徵二三二條款關稅，也承諾給台灣「最優惠待遇」。在野黨狂酸是五〇〇〇億美元換取降稅至十五％，與中國官媒宣傳「對台經濟榨取」與掏空，是一搭一唱；某券商高管交流群組批評這就是「裡應外合」惡意誤導，台灣投資人得倒過來解讀。

「台美關稅談判談得太好了 中國才會高度緊張」

群組內研究部門主管分析，二五〇〇億美元半導體新增投資，理應包含台積電現已承諾的一六五〇億美元，且環球晶、鴻海、緯創、英業達、和碩、台達電都規劃增加美國投資，目前已規劃投資規模就很接近二五〇〇億美元。

台積電＋供應鏈赴美 已規劃投資額逼近2500億美元

另一位資深分析師認為，即便沒有關稅協議，台積電增加美國投資都符合自身利益，因七成客戶在美國，且近年來美國市場需求增加很多；加上台美協議較日本、韓國好很多，日韓都得跟美國組成投資委員會，且美國還有指定的分潤，但台灣企業是自主決定。

台美協議在美政府內談判 本質承認台灣主權獨立

更重要的是協議是在「美國政府內」談判，本質等同於美國承認台灣是個「主權獨立」國家。而台積電持續加碼美國，表面上是地緣政治下的供應鏈在地化，但更深層意義反而有助於台積電鞏固在AI供應鏈的獨占地位；也就是台積電在當地建立結合製造與先進封裝的AI生態系「實體入口」，確保競爭對手難以撼動其在高端算力供應鏈中的領先優勢。

這群主管得到的結論是，台美關稅談判拍板後，新華社、中通社、人民日報等中國官媒群起抓狂，大罵是「喪事喜辦」賣台交易、掏空台灣半導體與淪為美國搖錢樹等，而國內在野黨論調卻跟著裡應外合，投資人最好對這些訊息倒過來解讀，就因為台美關稅談判談得太好了、中國才會高度緊張。

